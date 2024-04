Tennis : Djokovic pas à son meilleur niveau, il laisse Sinner le dépasser

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Très loin de ses standards de début de saison, Novak Djokovic effectuait son retour à la compétition à l'occasion du Masters 1000 de Monte-Carlo mardi. Le Serbe a connu des débuts un peu timides mais depuis quelques jours, il prend la parole dans les médias pour dire que ses attentes sont plutôt peu élevées avant les grands événements à suivre dans les prochains mois. Ce qui veut dire que Jannik Sinner pourrait passer devant au classement très prochainement.

Perturbé ces derniers temps par ses résultats et son changement de coach, Novak Djokovic en dit un peu plus sur ses vrais objectifs de la saison. A bientôt 37 ans, il sait qu'il ne pourra pas jouer à la perfection partout surtout d'un point de vue physique. En jouant assez peu, il s'expose au retour de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner au classement, eux qui pointent à 1000 points environ du Serbe. Pour ce dernier, c'est l'Italien qui va prendre sa place...

Sinner bientôt sur le trône

Avec ce début de saison tonitruant, Jannik Sinner se positionne comme le principal candidat pour prendre la succession de Novak Djokovic au poste de numéro 1 mondial. L'Italien est désormais le mieux placé et le changement pourrait avoir lieu avant Roland-Garros. « C’est une question de semaines avant que Sinner ne devienne numéro 1. Cette année classement n’est pas mon objectif, je n’ai pas l’intention de jouer des tournois et d’accumuler des points » assure le principal intéressé avant son entrée en lice à Monte-Carlo.

Un été mouvementé

Il y a quelques jours, Novak Djokovic confiait que le principal objectif de sa saison est les Jeux olympiques et ce tournoi est placé cet été en plein milieu de grands tournois du circuit. « Ma priorité est de donner le meilleur de moi‐même dans le bloc qui va de Roland Garros à l’US Open, en passant par Wimbledon et les Jeux olympiques » confirme le Serbe. En d'autres termes, il faudra peut-être attendre un peu pour le revoir au sommet de son art...

Des records à la pelle

Après autant d'années sur le circuit, Novak Djokovic a eu le temps de prendre presque tous les plus grands records du monde du tennis. Dernièrement, il est devenu le plus vieux numéro 1 mondial, un autre record qui n'est pas près de tomber. Le Serbe est déjà le plus grand joueur de tous les temps et il n'est intéressé que par les plus grands titres. Forcément, la médaille d'or olympique arrive au premier plan puisqu'il s'agit du seul titre qui manque à son palmarès.