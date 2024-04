Tennis - Monte-Carlo : Alcaraz et Sinner vers une désillusion ? Pourquoi leur état inquiète

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que le Masters 1000 de Monte-Carlo a débuté ce dimanche, cette première grande étape de la terre battue s'annonce particulièrement surprenante. Avant l'entrée en lice des favoris, il se murmure un peu d'inquiétude de la part de Carlos Alcaraz et de Jannik Sinner, qui ne montrent pas forcément des signes très positifs avant leur entrée en lice. Les deux champions seraient un peu touchés physiquement et ils pourraient prendre ce premier tournoi à la légère.

Le premier trimestre 2024 a été très animé et il arrive que certains joueurs arrivent déjà un peu sur les rotules pour le premier tournoi sur terre battue. Le changement est en plus un peu brutal et il faut vite s'adapter pour être performant dans un grand tournoi quelques jours après avoir quitté le dur. Les automatismes sont à retrouver et physiquement, certains arrivent à Monte-Carlo sans grandes ambitions. Même quand on parle de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Alcaraz déjà dans le dur ?

Totalement retrouvé à la suite de sa victoire à Indian Wells, Carlos Alcaraz a été éliminé en quarts de finale par Grigor Dimitrov lors d'un match énorme du Bulgare. L'Espagnol, qui a regagné sa confiance, est arrivé à Monte-Carlo un peu dans la douleur. En effet, ce week-end, il a été aperçu à l'entraînement avec un gros bandage à l'avant-bras droit et il a fait quelques grimaces lors de cette séance. Il a donc mis fin à cet entraînement plus tôt que prévu et forcément, c'est un mauvais signe même si on est loin de la catastrophe.

Une « semaine d'entraînement »

Avec déjà 22 victoires pour une défaite en 2024, Jannik Sinner fait évidemment partie des joueurs ayant joué le plus de matches cette année. L'Italien arrive sur terre battue sans se mettre la pression et lui aussi inquiète un peu physiquement. Il a annulé un entraînement ce lundi matin et en conférence de presse ce week-end, il a indiqué ne pas prendre ce tournoi comme les autres. « J'adore jouer ici. Les attentes ne sont pas si élevées pour ce début de saison sur terre. Le but est d'être prêt pour Roland-Garros et les JO. On va prendre cette semaine comme une semaine d'entraînement en espérant qu'il y ait plus qu'un seul match » dit-il. On peut aussi y voir une façon de s'enlever de la pression et jouer sur l'intox.

Un tournoi difficile à lire

Ce Masters 1000 de Monte-Carlo fait sûrement partie des tournois les plus difficiles à lire de la saison. En effet, pour beaucoup c'est le début de la terre battue en 2024 et il y a des repères à reprendre, ce qui fait que le niveau entre les tout meilleurs joueurs du monde et les autres se ressert un peu. L'année dernière, c'est Andrey Rublev qui avait triomphé de Holger Rune en finale. Pas sûr que cette affiche se reproduise...