Tennis - Roland-Garros : Alcaraz dévoile son grand objectif pour Roland-Garros !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour au premier plan à la suite de sa victoire à Indian Wells, Carlos Alcaraz va entamer la saison sur terre battue avec de grands objectifs en tête. L'Espagnol a malgré tout perdu sa deuxième place au classement au détriment de Jannik Sinner mais avec le niveau de jeu déployé le mois dernier, il peut faire des étincelles sur une surface où il excelle. Avant le rendez-vous monégasque, il s'est confié sur le stade qu'il aimerait atteindre.

Carlos Alcaraz a de nouveau ébloui le monde entier en déployant son meilleur tennis à Indian Wells, marquant des points magnifiques grâce à son talent. L'Espagnol sera attendu dès Monte-Carlo pour poursuivre sur la même voie. Avant d'arriver à Paris avec les ambitions que l'on connaît, Alcaraz voudra marquer les esprits dans les Masters 1000 sur terre, à commencer par le Rocher où il n'a pas souvent brillé.

« Mon but est de gagner »

Considéré comme un grand joueur de terre battue à ses débuts sur le circuit, Carlos Alcaraz a prouvé que non seulement il était très à l'aise sur l'ocre, mais c'est avant tout sur dur qu'il a connu ses premiers grands succès. En effet, il a d'abord gagné à l'US Open et à Wimbledon et désormais, c'est à Roland-Garros qu'il tentera de soulever le trophée. « J'ai grandi et évolué. Il y a deux ans, j'ai atteint les quarts de finale. L'année dernière, j'ai joué les demi-finales. Maintenant le but est d'aller en finale ou gagner. J'arrive sur terre battue avec beaucoup d'envie et d'enthousiasme » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Tennis Majors .

Une revanche à prendre

Carlos Alcaraz a connu un gros coup dur l'année dernière à Roland-Garros alors qu'il était très attendu. En effet, opposé à Novak Djokovic en demi-finales, il n'avait pas su répondre présent pour ce grand événement, pris de crampes de stress au bout de deux heures de jeu. « Roland-Garros est un tournoi très spécial pour les Espagnols pour ce que Rafa a accompli et pour moi ce serait incroyable de gagner, même juste une fois. Je vais essayer » poursuit le numéro 3 mondial.

Débuts sous haute surveillance

Depuis le début de sa carrière, Carlos Alcaraz n'a pas forcément marqué les esprits lors de ses passages à Monte-Carlo. L'Espagnol n'était pas présent l'an dernier et il voudra forcément se montrer au début de la saison sur terre battue pour mettre la pression sur ses adversaires. Après un tout début de saison timide, il sera important de retrouver le même niveau de jeu qu'à Indian Wells.