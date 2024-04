Tennis : Alcaraz a retrouvé le sourire, il révèle comment il a fait

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors qu'il vient d'être dépassé au classement par Jannik Sinner, Carlos Alcaraz sort d'un mois de compétition à la hauteur de son talent. Enfin retrouvé, l'Espagnol est même devenu le premier joueur à battre l'Italien depuis la finale du Masters en novembre dernier lorsque Novak Djokovic avait réussi une grande performance pour en venir à bout. Le numéro 3 mondial a confié avoir perdu un peu le plaisir et il a dû se reconcentrer pour le retrouver.

Doté d'un immense talent, Carlos Alcaraz a tout fait pour retrouver son meilleur tennis ces derniers temps. L'Espagnol a failli subir un gros coup d'arrêt lors de sa blessure lors du premier jeu à Rio en février dernier. Finalement c'est à Indian Wells qu'il a connu une vraie renaissance grâce à un nouvel état d'esprit et comme par hasard, le succès est revenu vers lui à une vitesse folle.

Trop de pression ?

Lors de son explosion au plus haut niveau, Carlos Alcaraz a réussi à rester au top pendant longtemps et ce coup de mou après Wimbledon a un peu duré. Pendant des mois, l'Espagnol a pris moins de plaisir sur le court peut-être parce qu'il avait trop de pression. Patrick Mouratoglou, à nouveau entraîneur de Holger Rune, a partagé son point de vue. « Carlos Alcaraz a surpris beaucoup de monde après Indian Wells lorsqu’il a déclaré qu’il était plus important d’être heureux au quotidien que de gagner des trophées. Et pourtant, il a dit qu’il était si heureux de gagner le tournoi… Il y a une petite contradiction mais un lien entre les deux pensées. Je pense que ce qu’il veut dire, c’est que lorsque vous êtes en compétition, vous ne pouvez pas vous concentrer sur la victoire. Cela crée une pression insensée » dit-il.

Tennis : Un joueur bientôt en procès, il lâche une bombe https://t.co/RaeZ1zbqdZ pic.twitter.com/Rs9gHvOgGJ — le10sport (@le10sport) April 4, 2024

L'efficacité au détriment du plaisir

Parfois, il arrive que certains joueurs soient dotés d'un talent extraordinaire mais pour gagner, il faut d'abord appliquer des schémas construits et passer à côté de l'immense plaisir que l'on prend à faire toujours le coup magnifique pour gagner les points. C'était un peu le cas de Carlos Alcaraz ces derniers temps même si à Indian Wells, il a été généreux. « L’état d’esprit de Carlos Alcaraz est passé de jouer le tennis qu’il aime à la nécessité de gagner. Tout le monde disait que ce qui était bien avec lui, c’était qu’il souriait tout le temps. Et puis soudain, il y a eu beaucoup plus d’attentes. Il faut se concentrer sur le processus : ‘Que dois‐je faire pour avoir une bonne chance de gagner et de remporter des trophées ?’ C’est la meilleure façon de les gagner » explique le coach français.

Alcaraz attendu sur terre

Attendu comme tous les autres pour démarrer sa saison sur terre battue la semaine prochaine à Monte-Carlo, Carlos Alcaraz aura à cœur de montrer un nouveau visage par rapport à l'année dernière. où il avait quitté le Rocher dès son entrée en lice en 2022 et il était forfait en 2023. Pas titré sur terre en février, il voudra corriger le tir en réussissant à conquérir les trophées.