Tennis : Alcaraz de retour au premier plan, une révélation est faite sur lui

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En réussissant ce que personne d’autre n’avait réussi avant lui, Carlos Alcaraz a ébloui la planète tennis comme jamais. L’Espagnol, numéro 3 mondial cette semaine, a envoyé un message fort à la concurrence au moment où il a débarqué sur le circuit puisqu’il donne l’impression qu’il va dominer les débats pendant des années. Malgré un petit passage à vide ces derniers mois, il est prêt à jouer les premiers rôles à chaque fois à nouveau.

De retour à un très haut niveau à l’occasion de la tournée américaine de mars, Carlos Alcaraz semble enfin avoir retrouvé du poil de la bête. L’Espagnol a ajouté un nouveau titre à son palmarès a Indian Wells et il aura à cœur de faire la même chose sur terre battue. Mais tout le monde n’est pas de ce même avis, à commencer par Frances Tiafoe, qui s’est exprimé récemment sur leur affrontement en demi-finales de l’US Open 2022.

Un vrai "problème"

En ayant déjà perdu face à lui à Barcelone en 2021, Frances Tiafoe n'a pas mis longtemps avant de comprendre, comme tout le monde, que le phénomène Carlos Alcaraz allait devenir gigantesque. L'Américain, tout juste sorti du top 20 cette semaine, s'est remémoré leur deuxième affrontement et le dernier en date, celui de l'US Open 2022. « Je me disais : ‘Ce gars, je vais devoir faire avec tout au long de ma carrière.' Pendant le match, j’ai même eu cette pensée : ‘Bordel, ce gars va poser problème pendant longtemps' » a-t-il dit dans le podcast de Nick Kyrgios.

Tennis : Arthur Fils de retour aux affaires, une stratégie enfin payante ? https://t.co/xmShujA1Ls pic.twitter.com/lFA53rs4yn — le10sport (@le10sport) April 4, 2024

Une expérience unique

Ayant réussi à goûter au top 10 l'espace de quelques semaines, Frances Tiafoe pouvait compter notamment sur cette fameuse demi-finale décrochée à l'US Open en 2022, sa seule en Grand Chelem pour le moment. Perdant d'un gros duel en quatre sets face au talentueux Alcaraz, l'Américain a vécu un moment incroyable. « Perdre à la fin, ça a été difficile, mais ça a été l’une des meilleurs expériences de ma vie. Je pouvais sentir que le public était comme juste derrière moi, à me pousser, littéralement. Je m’en souviendrai pour le restant de mes jours. Rien qu’en entrant sur le court, je pensais à ce qu’on pouvait ressentir en soulevant le trophée, ou au moins d’avoir la chance de jouer pour le titre. Je pense à ça tout le temps. Parfois même, quand je vois ce gars, j’ai envie de l’assommer (rires). Mais c’est le gars le plus gentil au monde, donc évidemment que non » conclut-il sur Alcaraz.

Alcaraz doit confirmer

En revenant à son meilleur niveau à l'occasion de la tournée américaine sur dur, Carlos Alcaraz doit maintenant se tourner vers la saison sur terre battue où il aura beaucoup de points à défendre. Une confirmation est donc attendue dès le tournoi de Monte-Carlo la semaine prochaine, où il avait disparu d'entrée l'année dernière après également un très bon mois de mars.