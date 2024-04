Tennis : Sinner invincible, le circuit est alerté

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un début de saison 2024 tout proche de la perfection, Jannik Sinner ne laisse que des miettes à ses adversaires depuis des mois. En attendant peut-être le retour tonitruant de Novak Djokovic, c'est bien l'Italien qui est le joueur de ce début d'année. Il laisse une impression folle chez tout le monde et certains prennent des risques dans les comparaisons. La question est maintenant de savoir jusqu'où sera capable d'aller le joueur de 22 ans...

Titré dimanche dernier à Miami pour la troisième fois de l'année, Jannik Sinner affole les compteurs lors de ce premier trimestre 2024. Il s'avancera dans quelques jours sur terre battue dans la peau de l'homme à battre et les adversaires sont prévenus, il sera de toute façon très difficile à battre. Sur une surface où il est normalement un peu moins à l'aise, il sera attendu pour continuer à asseoir sa domination sur le circuit.

Sinner sans adversaire ? Il s'enflamme

Incroyable de réussite ces derniers temps, Jannik Sinner a montré qu'il était capable de tout et surtout de battre les meilleurs joueurs du monde. Son bilan face au top 5 s'est largement amélioré et il est tout simplement au-dessus. « Je pense qu’aujourd’hui, pour battre Sinner, il faudrait avoir le diable en personne. Et peut‐être qu’il ne gagnerait pas de toute façon, parce que même le diable a des défauts, alors que Sinner n’en a aucun. Jannik a tout. Y compris l’enthousiasme et la volonté » a déclaré Nicola Pietrangeli, légende du tennis italien.

Tennis : Une menace est annoncée pour Djokovic https://t.co/cdR8KEAwV1 pic.twitter.com/u6UyykeaUn — le10sport (@le10sport) April 2, 2024

Un champion pas aussi attachant qu'Alcaraz ?

Plus introverti et discret, Jannik Sinner ne laisse pas souvent échapper ses émotions. C'est pour cette raison qu'il est parfois critiqué car beaucoup se plaignent de ne rien ressentir en le regardant jouer. « C’est un champion avec un grand ‘C’. Comment ne pas aimer un garçon de 22 ans qui joue bien et qui est si gentil et poli ? Ceux qui disent du mal de lui ne peuvent être que des envieux » poursuit l'homme aux 2 titres à Roland-Garros en 1959 et 1960.

Retour attendu

La saison s'enchaîne vite et Jannik Sinner va devoir s'adapter à la terre battue très vite pour continuer à gagner tous ses matches. L'Italien sera en plus très encouragé à Monte-Carlo où beaucoup d'Italiens font le déplacement et il a d'ailleurs hâte de se retrouver sur cette surface. A la sortie de son titre à Miami, il a confié que son prochain objectif s'appelle Roland-Garros. Il a déjà hâte d'en découdre.