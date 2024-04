Tennis : Nadal va encore lâcher une bombe, l'issue est terrible...

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Absent des courts depuis sa nouvelle blessure aux abdominaux début janvier à Brisbane, Rafael Nadal s'apprête à faire son retour à la compétition à l'occasion du Masters 1000 de Monte-Carlo la semaine prochaine. Mais l'Espagnol pourrait annoncer une terrible nouvelle à quelques jours seulement de son entrée en lice, lui qui s'entraîne actuellement à son académie à Majorque. D'après les dernières informations, il ne serait pas encore en très bon état...

C'est la grande interrogation de cette saison sur terre battue qui se profile déjà. Rafael Nadal a subi de nombreuses blessures ces dernières années et il arrive au démarrage de cette partie de l'année sans repères, une grande première pour lui. Le Majorquin continue de s'entraîner avec efficacité mais les rumeurs disent que sa blessure aux abdominaux l'empêche clairement de servir et lui fait mal.

Nadal pas encore prêt ?

Blessé pour son retour à la compétition après un an sans compétition lors du tournoi de Brisbane, Rafael Nadal comptait revenir à Indian Wells début mars mais il n'a pas pu même s'il a disputé l'exhibition de Las Vegas face à Carlos Alcaraz. « Je ne suis pas prêt à jouer au plus haut niveau lors d'un tournoi aussi important » avait-il alors déclaré. A l'approche d'un tournoi d'une importance capitale dans sa carrière, l'homme aux 14 Roland-Garros semble être plongé dans le même flou.

Vers un nouveau forfait ?

Aucune information officielle n'a encore fuité mais d'après certains journalistes qui ont réussi à piocher des informations, Rafael Nadal pourrait une nouvelle fois déclarer forfait pour un tournoi, cette fois Monte-Carlo. Ce serait un nouveau coup dur alors qu'il dispute a priori ses derniers matches sur le circuit. Normalement, son premier tour sur le Rocher se disputera au plus tard mardi prochain, ce qui lui laisse très peu de temps pour décider de son sort, sachant que le tirage au sort du tableau devrait être effectué vendredi.

Entraînement en toute discrétion

Toujours à son académie ce mardi pour s'entraîner avec Yaroslav Demin, ancien numéro 1 mondial junior, et le jeune Naoya Honda de 18 ans, Rafael Nadal a demandé à ce qu'aucune photo ou vidéo de cet entraînement ne soit diffusé sur les réseaux sociaux. Mais d'après les gens sur place, il y a de quoi s'inquiéter puisque le Majorquin ne fait toujours pas de séances au service. On imagine alors que sa blessure lui fait trop mal pour essayer et forcément, cette nouvelle n'est pas rassurante du tout.