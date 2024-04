Tennis : Federer, Nadal, Djokovic... Il dévoile qui est le meilleur !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Contemporain des années folles du Big 3, Grigor Dimitrov a connu une belle carrière même si son palmarès aurait pu être beaucoup plus fourni. Le Bulgare vient de disputer sa troisième finale de Masters 1000 et n'a malheureusement rien pu faire pour déjouer les plans de Jannik Sinner. Cette nouvelle génération déjà bien installée ne semble pas vouloir laisser la place à ceux qui ont été si souvent battus par les trois légendes de ce sport. Mais les adversaires les plus compliqués sont toujours ces derniers...

Auteur d'une semaine incroyable à Miami où il a déployé un niveau de jeu exceptionnel pour se propulser en finale, Grigor Dimitrov va faire son retour dans le top 10 et il a été invité à s'exprimer sur le Big 3. Le Bulgare a remporté le Masters et Cincinnati en 2017 et il aurait pu lui aussi accrocher son nom au palmarès d'un tournoi du Grand Chelem sans la présence de Federer, Nadal et Djokovic. Même s'il a déclaré se sentir chanceux d'avoir pu les affronter autant de fois, il a souvent souffert, en particulier face au Maestro...

Dimitrov, retour surprise

Cette semaine, le top 10 du classement ATP est accompagné d'un nouveau trentenaire : Grigor Dimitrov. Novak Djokovic se sentait bien seul et voir le Bulgare de retour dans ce fameux top est une petite surprise. Depuis la fin de saison dernière, il est porté par un nouvel élan et il a réussi à regagner un titre début 2024 pour la première fois depuis ce fameux Masters 2017. A 32 ans, pourra-t-il encore jouer un grand rôle cette année dans les grands rendez-vous ?

Federer, adversaire le plus difficile

Avant de faire son arrivée sur le circuit professionnel, Grigor Dimitrov a pris en exemple le génie de Roger Federer pour ses gestes et sa façon de jouer. Si vous observez la gestuelle du Bulgare au moment de servir notamment, vous reconnaîtrez vite le Suisse. Pour Dimitrov, ce dernier serait l'adversaire le plus difficile à battre. « Pour moi, le joueur le plus compliqué à affronter a toujours été Roger Federer. C’en était parfois risible. Je me rappelle que plusieurs fois, j’aurais voulu creuser un trou et y disparaître. C’est un sentiment que je n’ai connu avec aucun autre joueur » a-t-il déclaré récemment. Dans sa carrière, il a réussi à battre une fois chaque membre du Big 3 et ce n'est que lors de la dernière confrontation en 2019 à l'US Open qu'il a réussi à terrasser Federer.

Un défi éprouvant

Comme beaucoup d'autres, Grigor Dimitrov est souvent tombé face au Big 3. Le Bulgare aurait pu gagner plus de titres s'il n'avait pas joué en même temps que ces grands champions et il a été le symbole du joueur bourré de talent mais qui a toujours déçu au moment de conclure. Ces deux victoires obtenus à Miami face à Alcaraz et Zverev viennent redorer un peu l'image que l'on se faisait de lui...