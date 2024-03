Tennis : Dimitrov de retour dans le top 10, surprise possible ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A 32 ans, Grigor Dimitrov est en train de connaître une vraie renaissance que l'on n'avait pas forcément prévu. Le Bulgare au revers à une main disputera la finale du Masters 1000 de Miami ce dimanche face à Jannik Sinner et il réalise un tournoi incroyable qui lui permettra de revenir dans le top 10 lors de la publication du nouveau classement lundi. Et s'il poussait jusqu'au titre ?

On regrettait le mois dernier la disparition du revers à une main au sein du top 10 à la suite de la sortie de Stéfanos Tsitsipas. Ce coup devenu trop faible pour le niveau de jeu actuel va pourtant refaire surface grâce à Grigor Dimitrov. En éliminant Alexander Zverev en demi-finales vendredi soir, le Bulgare retrouvera le top 10, lui qui a pointé à la 3ème place mondiale en 2017. Il confirme donc ses résultats de fin de saison dernière.

Formidable renaissance

Grigor Dimitrov est le symbole même du joueur à la carrière un peu frustrante. Tombé dans la même époque que le Big 4, le Bulgare a parfois connu des sommets mais aussi des bas incroyables pour un talent comme le sien. Depuis six mois, il s'est parfaitement repris et enchaîne les belles prestations et c'est en toute logique qu'il va réintégrer le top 10. D'ailleurs il a lancé sa saison de la plus belle des manières en remportant le 9ème titre de sa carrière à Brisbane. Il s'agissait de son premier depuis le Masters 2017, une éternité.

Retour dans le top 10

En faisant à nouveau son apparition dans le prochain top 10, Grigor Dimitrov aura attendu 260 semaines depuis la dernière fois. En effet, il n'avait plus été présent dans ce top 10 depuis octobre 2018, où il commençait déjà à être sur le déclin. C'est ainsi la troisième plus longue attente pour un joueur puisque Gilles Simon a dû attendre 308 semaines entre deux apparitions dans le top 10 et Albert Costa est deuxième avec 264. Cette statistique dénichée par le compte Twitter Jeu, Set et Maths montre à quel point le temps a été long pour le Bulgare.

Spectacle formidable

Jeudi soir, Grigor Dimitrov avait déjà livré une performance XXL en quarts de finale face à Carlos Alcaraz, jouant une partie presque parfaite. Le Bulgare a dû résister au service très efficace d'Alexander Zverev en demi-finales. Pas breaké de tout le match, Dimitrov disputera la 3ème finale en Masters 1000 de sa carrière, la deuxième en six mois après celle à Bercy fin 2023. En pleine confiance, il fait parler ses qualités athlétiques exceptionnelles qui ravissent également le public.