Tennis : Djokovic a fait son choix, elle en rajoute une couche

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

C'est la nouvelle qui fait beaucoup de bruit cette semaine. En marge du Masters 1000 de Miami, Novak Djokovic a annoncé sa séparation avec son coach Goran Ivanisevic avec qui il travaillait depuis six ans. Le Serbe, toujours numéro 1 mondial, se retrouve donc sans coach même si son équipe est bien fournie. C'est une situation un peu inédite pour un joueur aussi expérimenté et à bientôt 37 ans, sa fin de carrière interroge déjà.

Auteur d'un début de saison timide où il a perdu 3 matches sans gagner le moindre titre, Novak Djokovic aurait connu une dispute avec Goran Ivanisevic pendant Indian Wells et les deux hommes ont pris la décision de se séparer ensuite. Le Serbe va aborder une période un peu étrange dans sa carrière et il donne déjà des indices sur la suite... Visiblement, le remplacement du Croate n'est pas pour tout de suite.

Un événement qui interroge

Depuis l'annonce de la séparation entre les deux hommes, les avis divergent parmi les observateurs du monde du tennis. Il est vrai que voir un numéro 1 mondial en exercice se retrouver sans coach à bientôt 37 ans est particulier et Justine Hénin n'aurait pas pu l'imaginer pour sa carrière de joueuse. « Pour moi, là où j’en étais dans ma carrière, cela m’aurait paru inconcevable mais c’est très personnel, en me replongeant dans mes sentiments à moi, à ce moment‐là. Chaque situation est différente, chaque expérience, chaque vécu » a-t-elle déclaré, elle qui est consultante pour Eurosport .

Tennis : Bilan positif pour Garcia, elle va mieux ! https://t.co/qr53qjM0Z9 pic.twitter.com/cTMz5LY02z — le10sport (@le10sport) March 29, 2024

De nouveaux besoins

Novak Djokovic n'a pas vraiment hésité à se séparer de son entraîneur malgré toutes les épreuves vécues ensemble. A 37 ans, le Serbe a peut-être envie de relancer une dernière fois sa carrière pour vivre encore de grands moments. « Il y aura toujours des gens autour de Novak Djokovic. On voit par exemple la grande confiance avec son préparateur physique. Les besoins évoluent, il ne faut fermer aucune porte, il fera de toute façon ce qu'il sent être le mieux pour lui, et ça, c’est très personnel » poursuit l'ancienne numéro 1 mondiale.

Un début de déclin ?

En ne parvenant pas à décrocher de grandes victoires lors du premier trimestre 2024, Novak Djokovic commence peut-être à inquiéter. Le Serbe va bientôt fêter ses 37 ans et il sera très attendu sur terre battue pour relever la tête. Mais dans quel état arrivera-t-il vraiment avec un entourage légèrement réduit ? Au cours des six dernières années, Goran Ivanisevic l'a vraiment façonné pour devenir une légende...