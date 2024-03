Tennis : Djokovic prend une décision radicale, il vide son sac

Alexis Brunet

Rien ne va plus pour Novak Djokovic. Après un début d'année compliqué, le Serbe a annoncé qu'il avait décidé de se séparer de Goran Ivanisevic, son coach depuis 2019. Pour le moment, le Djoker n'a toujours pas divulgué le nom de son prochain entraîneur, mais il a donné des précisions sur les raisons qui l'ont poussé à mettre fin à sa collaboration avec Ivanisevic.

Il y a quelques jours, par le biais d'un message sur son compte Instagram, Novak Djokovic a annoncé la fin de sa collaboration avec Goran Ivanisevic, son coach depuis 2019. « Je me souviens très bien du moment où j'ai invité Goran à faire partie de mon équipe. C'était en 2018, et Marian (Vajda, coach historique de Djokovic) et moi cherchions à innover et à apporter un peu de magie au service de notre duo. En fait, non seulement nous avons apporté un nouveau service, mais aussi beaucoup de rires, de plaisir, un classement de fin d'année n°1, des records et 12 autres tournois du Grand Chelem (et quelques finales) à compter depuis. »

«Merci pour tout mon ami»

Dans son message, Novak Djokovic ne semble avoir aucune haine envers Goran Ivanisevic. Le Serbe se montre très reconnaissant et émotif envers son ancien entraîneur. « Goran et moi avons décidé d'arrêter de travailler ensemble il y a quelques jours. Notre alchimie sur le terrain a connu des hauts et des bas, mais notre amitié a toujours été solide. En fait, je suis fier de dire (pas sûr qu'il le soit) qu'en plus de gagner des tournois ensemble, nous avons également eu une bataille parallèle à Parchisi (un jeu de société)… pendant de nombreuses années. Et ce tournoi ne s'arrête jamais pour nous. Merci pour tout mon ami. Je t'aime. »

Tennis : Djokovic séparé de son entraîneur après une dispute, il est perdu https://t.co/mPOKCpzmMc pic.twitter.com/U7UOhhCsr8 — le10sport (@le10sport) March 29, 2024

Djokovic s'explique sur sa séparation avec Ivanisevic