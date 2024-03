Tennis : Bilan positif pour Garcia, elle va mieux !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Avec la fin du tournoi de Miami qui se profile, c'est aussi un trait tiré sur le premier trimestre de l'année 2024. A cette occasion, Caroline Garcia, numéro 1 française à la WTA, s'est exprimée sur ses récents résultats. En effet elle a connu un beau parcours à Miami qui pourrait lui redonner confiance pour la suite de la saison alors qu'elle était en train de perdre des places au classement. Place à la terre battue...

Avec un début de saison 2024 très moyen, Caroline Garcia semblait se diriger vers une lente descente aux enfers, elle qui ne trouvait plus la solution à ses problèmes sur le court. Touchée mentalement, la Française a retrouvé le sourire en s'offrant un quart de finale en WTA 1000. Lundi, elle regagnera 5 places pour se retrouver 22ème mondiale. Le bilan est plus positif.

Un mois sur la bonne voie

Eliminée par Maria Sakkari au troisième tour d'Indian Wells selon toute logique, Caroline Garcia a montré de belles choses à Miami en éliminant Naomi Osaka et Coco Gauff notamment, le tout avec une petite gêne à l'épaule. « Les résultats viennent, mais ce n'est pas le plus important, finalement. Très heureuse de ce mois passé aux États-Unis. Je me rapproche de là où je veux être : profiter de ce sport tout en étant compétitive ! » a-t-elle écrit sur son compte X .

Une nouvelle mentalité

Caroline Garcia a fêté ses 30 ans en 2023 et elle est entrée dans une nouvelle phase de sa carrière. Désormais centrée sur le plaisir, elle n'en a pas forcément beaucoup connu récemment mais elle peut s'appuyer sur les récents résultats pour retrouver le cap. « Oui, c’est vraiment un très bon tournoi, on est très positifs par rapport à ça. Mais c’est plus une conséquence, ce n’est pas vraiment ce qui nous intéressait quand on est arrivés. Par rapport à la mentalité, par rapport au style de jeu et à la conviction que j’ai mise dans mes frappes, c’est positif, oui » dit-elle dans L'Equipe .

Grand défi à venir

Avec ce parcours, Caroline Garcia va se plonger dans la saison sur terre battue avec un peu plus de confiance. La Française est capable de bien jouer sur toutes les surfaces mais c'est peut-être sur celle-ci qu'elle voudra faire les choses bien. En effet, outre Roland-Garros qui est évidemment un événement annuel important, les Jeux olympiques de Paris 2024 sur les courts du deuxième Grand Chelem de l'année seront également un immense objectif.