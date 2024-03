Tennis - Miami : Caroline Garcia bien de retour, confiance retrouvée ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Désormais 27ème mondiale, Caroline Garcia réalise une très belle semaine à Miami où elle disputera les quarts de finale. La Française tient enfin sa victoire référence après beaucoup de tentatives non fructueuses et on voit enfin son vrai niveau se déployer malgré des douleurs à l'épaule. Ce beau résultat pourrait lui servir énormément dans la suite de cette saison 2024, à l'approche des plus grands événements pour elle.

Redescendue en dehors du top 20 il y a peu de temps, Caroline Garcia a une chance d'y retourner très vite si elle continue sur cette voie. La numéro 1 française a éliminé Coco Gauff lundi soir à Miami, une adversaire face à laquelle elle aime bien jouer. Avec son tennis d'attaque étincelant, elle a dominé l'Américaine et aura une belle carte à jouer en quarts de finale mercredi face à Danielle Collins.

Victoire référence

Numéro 4 mondiale encore tout début 2023, Caroline Garcia sortait d'une saison 2022 remplie de succès, dont celui au Masters. C'est d'ailleurs à cette occasion que la Française avait gagné face au top 10 pour la dernière fois avant d'enchaîner 7 défaites de suite. L'anomalie est désormais réparée : Garcia a battu la numéro 3 mondiale pour stopper l'hémorragie et cette victoire référence pourrait avoir beaucoup plus d'impact. Pour la première fois depuis bien longtemps, on la voit évoluer à un niveau très intéressant.

Tennis : Federer, Nadal... il rêve de leur rivalité ! https://t.co/iL5vx6L1tO pic.twitter.com/wSDSaxg7te — le10sport (@le10sport) March 26, 2024

En confiance

Portée par cette prestation de haut vol face à Naomi Osaka au tour précédent, Caroline Garcia a dominé assez nettement l'Américaine. Avec le break d'entrée jamais lâché, elle a mis la pression sur son adversaire même si elle a disparu au deuxième set à cause de son épaule. « Si mon jeu donne du fil à retordre à Coco ? Oui, je pense que vous avez raison. J’essaie toujours d’être très agressive et de prendre du temps. On dirait que Coco n’aime pas vraiment ça. Nous nous sommes bien battues par le passé, et j’essaie toujours d’aller le plus loin possible avec confiance et conviction dans mes coups. Le fait d’avoir ce bilan contre Coco me donne confiance en moi, surtout après le match précédent contre Naomi » a-t-elle confié.

Une surprise à venir ?

Le seul petit point négatif de ce renouveau côté français est cette interrogation à l'épaule. Caroline Garcia a souffert lundi et a dû faire appel au kiné à la fin du deuxième set pour retrouver ses sensations. Si la réponse fut immédiate, il faudra surveiller ce problème. Mais quand on a éliminé Coco Gauff et que la prochaine adversaire est Danielle Collins, on peut partir en confiance.