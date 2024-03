Miami : Garcia retrouve enfin le sourire !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Toujours numéro 1 française au classement WTA, Caroline Garcia a bien débuté le tournoi de Miami où elle dispute ce lundi les huitièmes de finale. La Lyonnaise joue à un très bon niveau depuis ses débuts et elle affrontera une joueuse du top 3 face à qui elle a remporté de grands matches. En effet, Coco Gauff se dressera sur sa route dans un match qui sent la poudre mais on sent que cette légère descente au classement lui fait du bien.

Loin de ses standards ces derniers mois, Caroline Garcia a eu du mal à déployer son meilleur tennis et s'est laissée emporter par ses difficultés mentales sur le court. La Française a réalisé une très belle performance pour se donner le droit de défier Coco Gauff en huitièmes de finale du WTA 1000, un match qui tombe peut-être à pic puisque la numéro 3 mondiale est prenable en ce moment. Mais il faudra répondre présent...

Capable du meilleur

Opposée à Naomi Osaka au troisième tour du WTA 1000 de Miami pour la troisième fois de l'année déjà, Caroline Garcia a joué une grande partie pour se débarrasser de la Japonaise, qui revient très bien elle aussi. Pour beaucoup, il s'agissait du meilleur match de la Française depuis sa victoire au Masters 2022 et c'est forcément une bonne nouvelle pour la confiance. « Je n’ai pas trop envie de m’attarder dessus. C’était surtout un bon match. Ces derniers temps, je suis stable mentalement, optimiste par rapport à mon jeu, j’ai confiance en ce que je fais et je m’engage pleinement là‐dedans. On sait que le tennis est toujours là et que je joue bien. Aujourd’hui (dimanche), ça montre que quand je suis capable d’être dans cet état d’esprit, je suis capable de produire un bon tennis » se félicitait-elle.

« L'heure de la revanche »

Dernière rescapée du clan tricolore dans le tableau féminin, Caroline Garcia aura une belle carte à jouer face à l'Américaine Coco Gauff. En effet, elle l'a battue lors des deux dernières rencontres entre les joueuses dans des matches d'une importance capitale puisque c'était lors des quarts de finale de l'US Open 2022 et en phase de poules du Masters, à chaque fois en deux sets. Son tennis ultra agressif pourrait poser des problèmes à la jeune Américaine, bien avertie. « La dernière fois que j'ai joué Caroline, j'ai perdu. C'est peut-être l'heure de la revanche (rires). Avec Caroline, ça frappe la balle très fort, donc c'est similaire à ce que j'ai joué, mais à un niveau différent » a confié Gauff, tombeuse d'Océane Dodin au tour précédent.

Une victoire référence ?

Malgré une petite alerte à l'épaule face à Naomi Osaka, Caroline Garcia a confié qu'elle sera opérationnelle pour son match du jour. Si elle parvenait à se défaire de Coco Gauff ce lundi à partir de 19h30 heure française, elle se relancerait complètement après des mois de doutes, ce qui lui ferait le plus grand bien avant d'attaquer la saison sur terre battue et des grands objectifs...