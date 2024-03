Tennis : Garcia, Burel, Parry... Les espoirs du tennis féminin français cette année

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que la saison commence à bien se lancer, la Billie Jean King Cup va bientôt pointer le bout de son nez et dans cette année olympique, le tennis français, en l'occurrence féminin, aura à cœur de marquer les esprits. Le mois prochain, les filles de l'équipe de France tenteront de se qualifier pour la phase finale face à la Grande-Bretagne au Portel les 12 et 13 avril prochains.

A un mois de ce duel face à la Grande-Bretagne, on connait la composition de l'équipe et il n'y a pas de surprise. Julien Benneteau, le capitaine, a fait le choix de faire confiance à ses meilleures joueuses et d'amener une bonne joueuse en double pour favoriser ce point important. L'ancien joueur français suit logiquement le circuit et trois joueuses se démarquent un peu plus des autres. A quelques mois des Jeux olympiques de Paris 2024, il faudra donc faire attention.

Garcia en tête d'affiche

Comme chez les hommes pour la Coupe Davis, les filles devront défier la Grande-Bretagne pour espérer continuer l'aventure cette année. Les 4 joueuses sélectionnées par Julien Benneteau auront donc un rôle important à jouer, à commencer par Caroline Garcia. « Caroline Garcia est la n°1 française au classement. Elle est capable de réaliser de très belles performances contre de grandes joueuses. Elle a la particularité de pouvoir jouer en simple et en double » justifie le Français, conscient que le début de saison de la numéro 1 tricolore n'est pas fameux. Derrière, c'est Clara Burel qui semble être favorite pour jouer l'autre simple. « Après sa fin de saison 2023 et son titre à Angers au mois de décembre, Clara a enchaîné avec de nombreuses victoires. Elle est bien classée à la Race (37e) et elle a atteint le troisième tour à l'Open d'Australie où elle a réussi à battre une joueuse du top 10 (Jessica Pegula) » rappelle Benneteau.

Diane Parry, numéro 1 à la Race

Si le classement dit l'inverse, c'est bien Diane Parry qui fait le meilleur début de saison chez les Françaises. En effet, grâce à son joli parcours à Indian Wells, seulement battue par Maria Sakkari avec les honneurs, la joueuse de 21 ans pointe en première place à la Race pour le moment. « Diane Parry est en forme actuellement et continue de progresser au classement. Son parcours à Indian Wells vient confirmer son bon début de saison. J'espère qu'elle va continuer sur cette lancée. En plus, elle a réalisé de grandes performances par le passé sur terre battue » précise le capitaine, puisque la rencontre aura lieu sur terre.

Le double, point important

Si l'on surveillera avec attention cette rencontre qui paraît anodine, il s'agit aussi d'une petite répétition avec des joueuses qui devraient toutes être aux Jeux olympiques. A cette occasion, le double est aussi un élément important puisque la quatrième joueuse sélectionnée est Kristina Mladenovic. Cette dernière a retrouvé Caroline Garcia lors de quelques tournois ces derniers mois et elles devraient disputer le double ensemble. Pas de Cornet ni de Gracheva donc...