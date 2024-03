Tennis : Dopage, invitation... le tennis pas assez punitif ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces derniers mois, le monde du tennis a été touché par une affaire de dopage assez sérieuse qui concernait l'une des plus grandes championnes de l'histoire récente. Simona Halep a récemment vu sa suspension réduite puisqu'elle a réussi à convaincre le tribunal qu'elle a été contaminée par un produit dopant, elle qui a toujours nié avoir triché depuis cette nouvelle fin 2022. Juste après l'annonce de son retour, la Roumaine a été invitée à Miami, une chose qui n'a pas beaucoup plu à certains...

Ancienne numéro 1 mondiale, Simona Halep a connu une carrière formidable puisqu'elle a aussi réussi à remporter Roland-Garros et Wimbledon. La Roumaine de 32 ans peut reprendre le jeu puisque sa suspension a été levée il y a quelques semaines alors qu'elle aurait pu ne pas reprendre. James Blake, le directeur du tournoi de Miami, a sauté sur l'occasion pour lui offrir une invitation qu'elle a bien sûr acceptée.

« Si tu veux revenir, tu dois repartir de tout en bas »

Non classé à la WTA puisqu'elle n'avait plus joué depuis sa défaite au premier tour de l'US Open en 2022, Simona Halep a reçu une invitation pour participer au WTA 1000 de Miami. La Roumaine est tombée avec les honneurs face à Paula Badosa en produisant un tennis intéressant, même si elle a évidemment perdu le rythme. Mais ce cas de figure ne plaît pas à tout le monde... « Ce n'est pas directement contre Simona mais si quelqu'un triche volontairement, quelqu'un qui a été contrôlé positif au dopage... Je comprends que les tournois veulent des gros noms mais selon mes convictions je ne pense pas que l'on doive donner de wild-card à ces gens. Si tu veux revenir, tu dois repartir de tout en bas » analyse la Danoise Caroline Wozniacki, ancienne numéro 1 elle aussi.

Halep répond

On peut imaginer que la situation de Simona Halep est difficile à gérer, c'est sûr. La Roumaine a donc répondu aux propos de celle qui l'avait battue en finale de l'Open d'Australie en 2018. « Pourquoi a-t-elle dit cela ? Je n’ai rien fait de mal. Je n’ai pas triché. Il faut bien lire la décision du TAS, c’était un complément alimentaire contaminé, je ne me suis pas dopée. Le commentaire négatif d’une seule personne n’est pas important parce que des centaines de personnes m’ont montré de l’amour, je vais rester là-dessus » déclare-t-elle. Visiblement, l'ambiance est tendue...

Le cas Sharapova qui revient

En 2016, lorsque Maria Sharapova avait également été suspendue pour dopage, elle avait pu revenir à la compétition grâce aux wild-cards, ce que Simona Halep va chercher à faire. Mais à l'époque, la Roumaine avait déclaré que c'était un problème de pouvoir avoir accès à ces opportunités après avoir connu une suspension. La question est maintenant de savoir si Roland-Garros va vouloir faire un geste pour son ancienne championne. Maria Sharapova, elle, n'avait pas eu cette chance.