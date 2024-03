Tennis : Halep invitée à Miami, un retour plus rapide que prévu ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Lancée dans une terrible bataille judiciaire pour tenter de redorer son nom à la suite de son contrôle positif à une substance interdite fin 2022, Simona Halep a vu le Tribunal arbitral du sport lui annoncer une excellente nouvelle mardi. La Roumaine, ancienne numéro 1 mondiale, n'est plus suspendue et peut rejouer sur le circuit WTA à partir de maintenant puisque sa défense basée sur la contamination a été acceptée. Néanmoins, on ne s'attendait pas forcément à ce qu'elle puisse revenir dès le tournoi de Miami dans deux semaines, où elle semble avoir reçu une invitation.

Grande joueuse de ces quinze dernières années sur le circuit WTA, Simona Halep a vu sa carrière prendre une autre tournure fin 2022 lorsqu'elle a été suspendue provisoirement pour 4 ans. A 32 ans aujourd'hui, la Roumaine peut reprendre le tennis sur le circuit puisque sa suspension a été réduite à 9 mois et elle n'a jamais abandonné l'idée de voir une issue positive dans cette histoire, elle qui aurait certainement pris sa retraite si la décision avait été confirmée. Elle vient de recevoir une autre grande nouvelle : elle devrait recevoir une invitation pour le tournoi de Miami.

Retour à Miami ?

Il y a quelques jours, l'organisation du tournoi de Miami révélait les premières invitations. Venus Williams et Kei Nishikori font partie de la liste et Simona Halep pourrait s'ajouter. Non classée désormais à la WTA, elle pourrait faire son retour à la compétition dans deux semaines. « En tant que directeur du tournoi de l'Open de Miami 2024, j'invite officiellement la joueuse susmentionnée (Simona Halep) et son équipe de soutien à notre tournoi » peut-on lire dans un communiqué de James Blake, ancien joueur devenu directeur.

Roland-Garros et Wimbledon pour emboîter le pas ?

Simona Halep n'a pas disputé de match officiel depuis sa défaite au premier tour de l'US Open 2022, juste avant son contrôle antidopage positif. La Roumaine n'a donc plus de classement et devra compter sur les invitations pour revenir au sommet plus rapidement. Si Miami semble prêt à le faire, pas sûr que ce sera le cas de Roland-Garros et de Wimbledon même si elle a gagné ces deux tournois. Si elle veut participer à ces tournois, il faudra réussir de grosses performances pour faire partie de la liste des participantes...

Une nouvelle carrière

Cette affaire de dopage a éclaté dans le monde du tennis comme rarement auparavant. Le seul exemple similaire est celui de Maria Sharapova en 2016, qui avait effectué son retour à la compétition l'année suivante. La Russe n'a jamais pu retrouver les sommets et à 32 ans, Simona Halep s'apprête à se lancer dans un défi hors du commun. La Roumaine a pourtant le talent pour revenir mais après tous ces mois de stress et de combat, la tâche sera difficile.