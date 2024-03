Tennis : Le calendrier 2025 dévoilé, quelques changements attendus

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Il y a quelques jours, on apprenait que l'ATP et la WTA se réunissaient pour entamer des discussions à propos d'une potentielle fusion et d'un financement de l'Arabie saoudite pour ce nouveau projet. A l'heure où le tennis entre peut-être dans une nouvelle ère, c'est l'ATP qui a annoncé son calendrier 2025 ce vendredi, confirmant ainsi plusieurs nouvelles des derniers mois. La révolution n'est pas pour tout de suite.

A l'image du golf où le circuit s'est scindé en deux, le tennis pourrait connaître le même sort à la suite du financement de l'Arabie saoudite pour créer une nouvelle entité qui balaierait le passé historique de la discipline. En attendant d'en apprendre un peu plus sur l'avenir du tennis, le circuit ATP a dévoilé son calendrier pour la saison prochaine. Aucune surprise n'est à déplorer.

7 Masters 1000 grand format

En voulant se baser sur Indian Wells et Miami, l'ATP a fait de plusieurs Masters 1000 des grands tournois sur douze jours avec 96 joueurs. En 2023, Madrid, Rome et Shanghai ont déjà adopté ce modèle. En 2025, ce sera au tour des Masters 1000 du Canada et de Cincinnati de passer par cette étape et ils se suivront lors du mois d'août, juste avant l'US Open. Ce qui fait que 7 tournois de cette catégorie sur les 9 se dérouleront selon le grand format, Monte-Carlo et Paris survivant toujours à leur format originel.

Les ATP 500 mis en lumière

A partir de 250, moins d'ATP 250 auront lieu sur le circuit et certains laisseront leur place à plusieurs nouveaux ATP 500 qui viendront mettre en lumière cette catégorie intermédiaire. Ainsi, il y aura 16 ATP 500 en 2025, contre 13 en 2024, parmi lesquels Dallas, Munich et Doha qui passent au niveau supérieur. Il y aura donc plus de place pour les ATP 500 et certains autres tournois changeront légèrement de place ou seront remplacés.

Pas de changement majeur

Lorsque la nouvelle est tombée ce vendredi, on pouvait s'attendre à un grand changement sur le circuit ATP en prenant en compte les dernières informations sur les discussions entre dirigeants. Finalement aucun changement n'est à déplorer puisque tout ce qui a été annoncé l'avait été plus tôt. Le Masters aura bien lieu à Turin, tout comme le Masters Next Gen à Jeddah et la Coupe Davis est encore présente dans le calendrier.