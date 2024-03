Tennis : Sinner proche de la sortie, sauvé par la pluie

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 3 mondial, Jannik Sinner a connu sa première défaite de l'année en demi-finales du Masters 1000 d'Indian Wells il y a dix jours. L'Italien commence à connaître un peu de fatigue alors qu'il dispute en ce moment le tournoi de Miami. Pour ses débuts, il a été plutôt bousculé et a même dû se reprendre sérieusement pour ne pas perdre sa bataille face au Néerlandais Tallon Griekspoor dimanche soir. L'intervention de la pluie a joué un grand rôle.

Opposé à un adversaire qu'il avait toujours l'habitude de battre facilement, Jannik Sinner dû batailler pour se sortir du piège tendu par le 26ème mondial Tallon Griekspoor. L'Italien aurait pu connaître une sortie de route très précoce qui aurait sérieusement mis un coup d'arrêt à son début de saison tonitruant. A Miami, Sinner est attendu au moins jusqu'en demi-finales mais le tournoi a déjà connu de grosses surprises jusqu'à présent...

La force pas si tranquille

Le début de match ne laissait pas entrevoir un scénario aussi compliqué pour Jannik Sinner. Largement dominateur dans ses jeux de service, il était sur le point de faire craquer Griekspoor avant que celui-ci ne se rebelle et empoche la première manche. « Je savais plus ou moins à quoi m’attendre. J’ai eu quelques occasions dans le premier set. Il les a mieux gérées que moi. J’étais dans une situation très compliquée. C’est comme ça. Dans le deuxième set, j’ai essayé de rester un peu plus agressif. J’ai commencé en me sentant un peu mieux » commente-t-il. La pluie a ensuite interrompu la partie à 7/5 3/3 en faveur du Néerlandais.

Tennis : Federer, Nadal, Djokovic... il balance sur eux https://t.co/oXPz9aJC8F pic.twitter.com/QWLeZqJ3Pt — le10sport (@le10sport) March 25, 2024

Un événement bien géré

Comme c'est le cas ces derniers jours à Miami, la pluie interrompt énormément le programme et il faut savoir passer entre les gouttes pour s'en sortir. C'est comme ça que Jannik Sinner a su aller chercher une nouvelle victoire, en se ressaisissant après une interruption qui a duré près d'une heure. Plus solide en fin de deuxième manche, il a fini par faire craquer son adversaire. « La pluie est arrivée. Après, le match a un peu changé.. Je suis vraiment content de la façon dont j’ai géré la situation sur le court, c’est tout » a-t-il confié. On dit souvent que ce genre d'événements est la marque des plus grands.

Un tableau ouvert

Tête de série 2 du Masters 1000 de Miami et donc placé tout en bas du tableau, Jannik Sinner défiera l'Australien O'Connell au prochain tour. Autant dire que c'est une immense occasion pour aller plus loin et rallier les demi-finales sans trop de difficulté puisque sa partie de tableau est complètement dégagée. En effet, Andrey Rublev, Tommy Paul ou encore Frances Tiafoe ont tous connu des mésaventures et en cas de victoire en huitièmes de finale, il affrontera le vainqueur du match entre Arnaldi et Machac.