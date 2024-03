Tennis : Sinner nouvelle star en Italie, une légende du foot l'encense

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le monde du sport regorge parfois de petites surprises que l'on aime surtout quand les disciplines se mélangent. Présente en Floride afin de disputer un match dans le stade de Fort Lauderdale, le stade de l'Inter Miami cher à Lionel Messi, la Squadra Azzurra a prévu une séance d'entraînement un peu particulière avant d'affronter l'Equateur ce jeudi soir. En effet, les hommes de Luciano Spalletti a fait venir Jannik Sinner, récent vainqueur de l'Open d'Australie. Forcément, en Australie, cela a fait du bruit.

Plutôt introverti, Jannik Sinner a ébloui toute l'Italie en réussissant une performance incroyable en janvier dernier, repartant de Melbourne avec le trophée. Pour son premier titre en Grand Chelem, l'Italien a eu beaucoup de sollicitations, notamment par la manière dont il est allé le chercher, battant Novak Djokovic d'abord et remontant un handicap de deux sets lors de la finale. C'est pour cette raison qu'il est devenu une référence rapidement.

La fin d'une disette

Chez les hommes, l'Italie n'avait gagné qu'à une seule reprise en Grand Chelem dans l'ère Open, grâce à Adriano Panatta. Avec Jannik Sinner, les Transalpins ont donc mis fin à une disette longue de presque 48 ans et forcément, c'est un grand moment. Fort de sa fin de saison 2023 spectaculaire, le numéro 3 mondial n'a pas mis longtemps avant de concrétiser ses récents efforts et vu le niveau auquel il est capable d'évoluer, il a les moyens d'aller beaucoup plus loin.

Une vraie Sinnermania

Logiquement, cette grande victoire a fait du bruit en Italie, à tel point que certains parlent de Sinnermania. « Nous te suivons avec beaucoup de fierté. Tout le monde ne parle plus que de tennis grâce à toi » lance d'abord Gianluigi Buffon à son jeune compatriote. « Maintenant, il va être facile de parler d’autodiscipline, de motivation… il suffit de prendre un petit morceau de lui » rajoute le sélectionneur Luciano Spalletti. Une chose est sûre, sa manière d'être sur le court n'a pas été ignorée en Italie.

Confirmation à Miami ?

Auteur d'un début de saison tonitruant où il a fallu attendre le 17ème match de la saison pour le voir perdre, Jannik Sinner abordera Miami en confiance après ces derniers mois. L'Italien vient tout de même d'essuyer son premier échec à Indian Wells face à Carlos Alcaraz mais en Floride, il a déjà disputé deux finales et s'y sent très bien. Il aura tout de même un parcours difficile pour en arriver là.