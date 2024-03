Tennis : Nadal à Roland-Garros, il a vécu un enfer !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grand joueur réputé sur le circuit pour avoir réussi à tenir tête assez souvent au Big 3, Dominic Thiem vit une véritable galère depuis deux ans déjà. L'Autrichien évolue à peine dans le top 100 et n'arrive plus à s'illustrer avec succès. D'ailleurs, il a annoncé en début de saison que s'il n'arrivait pas à grimper au classement, il mettrait certainement un terme à sa carrière. A l'occasion de l'UTS, l'exhibition de Patrick Mouratoglou, il s'est confié sur un souvenir difficile : jouer Rafael Nadal à Roland-Garros.

Présent le mois dernier pour jouer à l'UTS en Norvège, Dominic Thiem a disputé cette exhibition pour taper la balle avec quelques-uns des meilleurs joueurs du monde. Lors de ces rendez-vous, il n'est pas rare de voir les joueurs discuter autour d'une table à propos du tennis. Une séquence notamment concerne Alex de Minaur, Casper Ruud et Dominic Thiem en train de parler de Rafael Nadal et de la chance de pouvoir l'affronter.

Thiem, un ancien bourreau

En réussissant une percée au milieu des années 2010, Dominic Thiem a brillé surtout sur terre battue et ses affrontements avec Rafael Nadal ont très souvent été incroyables. « Je l’ai joué quatre fois à Roland‐Garros : 2014, 2017, 2018 et 2019 » dit-il avant que Casper Ruud ne lui rappelle qu'il a souvent brillé. « Mais je me souviens que tu l’as battu à Rome, Barcelone, Madrid et Buenos Aires. Donc tu l’as quand même battu quelques fois » précise le Norvégien.

Roland-Garros, une autre affaire

Au fil de sa carrière, Rafael Nadal a excellé sur terre battue et particulièrement à Roland-Garros où il a remporté le titre à 14 reprises. Parmi toutes ces victoires, 4 sont face à Dominic Thiem, dont deux en finale en 2018 et 2019. Forcément, c'est un souvenir contrasté pour l'Autrichien. « Oui, mais à Roland‐Garros, c’est différent. C’est à Roland‐Garros qu’il passe à un niveau supérieur. Cela peut être moche à un moment donné. On ne sait plus comment gagner un point » déclare-t-il.

Un nouveau rendez-vous

De retour à la compétition à Brisbane en tout début d'année, Rafael Nadal n'a pas eu d'autre choix que de déclarer forfait pour l'Open d'Australie et pour tous les autres tournois jusqu'à présent. Le Majorquin reviendra sur terre battue parce qu'on pense qu'il a une idée derrière la tête : briller à Roland-Garros une dernière fois. Dominic Thiem l'a dit, le Grand Chelem parisien est un moment différent pour lui puisqu'il arrive toujours à se sublimer...