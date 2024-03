Tennis : Révolution en cours, Federer pousse un coup de gueule

Benjamin Labrousse

Joueur de légende, Roger Federer a également brillé par son élégance sur le court. Précis, mobile, le Suisse était surtout un fier représentant du revers à une main au même titre que Richard Gasquet ou encore Stan Wawrinka. Alors que cette pratique se perd peu à peu, Federer a affirmé que cela ne lui plaisait absolument pas.

Comme n’importe quel sport, le tennis évolue. Certains diront que ce dernier progresse de manière beaucoup moins esthétique, et que les joueurs axent majoritairement leur jeu sur le développement d’une certaine puissance dans les frappes, ainsi que dans le service. Symbole de cette « fin de l’esthétisme » sur les courts, le revers à une main est en voie de disparition…

Plus aucun joueur du top 10 ne joue avec un revers à une main

Avec l’éviction récente de Stefanos Tsitsipas du top 10 au classement ATP, aucune des dix premières têtes d’affiche ne joue avec un revers à une main. Fin 2023, le Grec montait pourtant au créneau concernant ce style bien défini : « Le jeu penche vraiment plus du côté des revers à deux mains de nos jours. Un coup plus sûr, diraient certains. Plus facile à contrôler, diraient d'autres. Mais je crois toujours que le revers à une main a sa place, j'ai foi en lui » .

« Je l’ai pris personnellement et je n’ai pas aimé cela »