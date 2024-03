Tennis : Alcaraz favori à Miami ? Il a remis les pendules à l'heure !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour au sommet après son parcours héroïque à Indian Wells, Carlos Alcaraz se prépare à faire la même chose à Miami. Pas forcément le plus attendu en Californie, et c'était peut-être un avantage, il semble avoir retrouvé son statut de favori pour le Masters 1000 floridien qui débute ce mercredi. En l'absence de Novak Djokovic, il peut tenter de faire le Sunshine Double, c'est-à-dire remporter les deux tournois d'affilée.

Impressionnant tout au long du tournoi à Indian Wells, Carlos Alcaraz a réussi à retrouver le tennis qui a fait sa grande réputation. L'Espagnol a en plus sauvé sa place de numéro 2 mondial et interrompu la série de son rival et ami Jannik Sinner. Ses qualités hors normes lui ont permis de faire basculer les choses et il a montré pourquoi il est devenu le plus jeune numéro 1 de l'histoire du tennis et pourquoi il a déjà 2 Grands Chelems à 20 ans.

Plaisir retrouvé

Un peu perdu par moment sur le court ces derniers mois, Carlos Alcaraz a retrouvé le sourire qui le caractérisait si bien pendant ses matches, celui qu'il faisait après un joli point marqué. « Je me suis marré au commentaire, tellement c'était grotesque : il était à dix mètres de la balle parfois et je me disais qu'il ne pouvait pas la remettre. Et ce qui me faisait rire, c'est qu'il ne faisait pas que la remettre : il arrivait en plus à la placer et à la contrôler de manière à mettre en difficulté son adversaire. On se dit que ce n'est pas humain. Il a une telle explosivité… Il est plus rapide que n'importe qui sur le circuit. Je n'ai jamais vu ça » s'émerveillait Arnaud Di Pasquale, consultant pour Eurosport .

Prêt pour la bataille

A peine le titre gagné, Carlos Alcaraz va devoir se préparer pour un nouveau défi : le Masters 1000 de Miami. L'année dernière, après son titre à Indian Wells, il avait enchaîné avec une demi-finale en Floride, perdue dans l'un des plus beaux matches de l'année face à Jannik Sinner. Cette fois-ci, il ne pourra pas retrouver l'Italien avant la finale puisque les deux hommes sont têtes de série 1 et 2 en l'absence de Novak Djokovic.

Confirmation attendue

Avant d'aller trop vite en besogne, Carlos Alcaraz devra confirmer son retour en forme en s'illustrant à Miami. L'Espagnol a tout de même connu des mois difficiles sur le circuit et il revient tout de même d'une entorse à la cheville et d'une exhibition un peu douteuse tout début mars. Il débutera son tournoi face au vainqueur du match entre Aleksandar Vukic et Roberto Carballes Baena.