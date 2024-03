Miami : Les enseignements du tirage au sort

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A peine le Masters 1000 d'Indian Wells terminé, les joueurs doivent déjà mettre le cap sur Miami. Ils sont prévenus : les conditions sont comme d'habitude totalement différentes par rapport à la Californie et il faudra être fort pour se sortir de ce tableau. D'ailleurs le tirage au sort a été réalisé ce lundi et il promet beaucoup. Pour rappel, Novak Djokovic n'est pas présent en Floride et la tête de série 1 s'appelle Carlos Alcaraz.

Dans cette tournée américaine de mars, le tournoi de Miami est peut-être celui qui est le plus difficile à gagner. A Indian Wells, il faut parfois jongler entre les gouttes et le vent et en Floride, c'est la chaleur étouffante qu'il faut supporter. A ce petit jeu-là, c'est Daniil Medvedev qui avait brillé l'an dernier en remportant le deuxième Masters 1000 de l'année. Il fera partie des favoris évidemment, au même titre que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Medvedev et Sinner ensemble

Tête de série 2 du tournoi après le forfait de Novak Djokovic, Jannik Sinner ne pouvait donc pas tomber dans la partie de Carlos Alcaraz cette fois-ci. L'Italien pourrait cependant retrouver Daniil Medvedev en demi-finales mais le chemin est encore long. La première tête de série sur son chemin pourrait être Tallon Griekspoor avant un potentiel duel chaud face à Tiafoe ou Paul et Andrey Rublev est son adversaire probable en quarts de finale. Medvedev, lui, compte Cameron Norrie, Ugo Humbert, Taylor Fritz et Casper Ruud dans sa section. A noter le duel entre Andy Murray et Matteo Berrettini au premier tour ou encore la présence de Stéfanos Tsitsipas.

Alcaraz en roue libre ?

Pour rappel, comme à Indian Wells, les têtes de série ne joueront pas le premier tour. Carlos Alcaraz pourrait affronter Ben Shelton en huitièmes de finale et Hubert Hurkacz en quarts. Le Polonais a gagné le titre ici en 2021 mais d'autres candidats seront là. Alexander Zverev a récupéré le statut de tête de série 4 et dans sa partie de tableau, il y a aussi Holger Rune, Alex de Minaur ou encore Kei Nishikori, qui fera son grand retour à la compétition contre Sebastian Ofner.

Des Français en démonstration ?

A Indian Wells, beaucoup de Français en ont profité pour briller, à commencer par Gaël Monfils. C'est peut-être lui qui aura le plus de travail à Miami puisqu'après son premier tour contre Dusan Lajovic pour aller jouer Borna Coric, c'est un troisième tour contre Carlos Alcaraz qui se profile. Adrian Mannarino, tête de série 19, est aussi présent dans cette partie de tableau. Ugo Humbert, lui, attend le vainqueur du match entre Hijikata et Van de Zandschulp. Ensuite, il faudra passer l'étape Medvedev. Egalement dans la course pour les Jeux olympiques, Arthur Fils affrontera un autre jeune talent, Matteo Arnaldi avant un duel contre Alexander Bublik.