Tennis : Djokovic prend une décision radicale, la vérité dévoilée ?

Benjamin Labrousse

Auteur d’un début de saison compliqué, Novak Djokovic a pris une décision radicale. Ce mercredi, le numéro un mondial a officialisé l’arrêt de sa collaboration avec son entraîneur Goran Ivanisevic. Un choix fort du Serbe, qui n’a pas apporté de justification particulière à ce choix. Néanmoins, ce dernier serait lié à un gros clash entre les deux hommes.

Peu en réussite sur ce début d’année 2024, Novak Djokovic a ébranlé la planète tennis ce mercredi. Et pour cause, par le biais d’un message publié sur son compte Instagram , le numéro un mondial a annoncé l’arrêt immédiat de sa collaboration avec Goran Ivanisevic, son entraîneur depuis 2019.

Djokovic se sépare de son coach

« Je me souviens clairement du moment où j’ai invité Goran à faire partie de mon équipe. C’était en 2018, et Marian (Vajda) et moi cherchions à innover et à apporter un peu de magie à notre duo. En fait, nous n’avons pas seulement apporté un nouveau service : aussi beaucoup de rires, de plaisir, de classements n°1 en fin d’année, de records battus et 12 autres Grands Chelems (et quelques finales) au compteur depuis lors. Ai-je mentionné un peu de drame aussi ? Goran et moi avons décidé d’arrêter de travailler ensemble il y a quelques jours » , a ainsi lâché Novak Djokovic.

Une dispute à l’origine de ce coup de tonnerre ?