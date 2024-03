Tennis : Djokovic cache un secret ?

Alexis Brunet

Dernièrement, Novak Djokovic a annoncé qu'il avait décidé de mettre fin à sa collaboration avec son coach, Goran Ivanisevic. Cela a fait grand bruit, surtout en pleine saison. Selon Andy Roddick, ce changement cache quelque chose, et il a dû se passer un évènement spécial, pour qu'une telle décision soit prise.

Alors que la saison a commencé déjà depuis quelque mois, Novak Djokovic n'a pas encore décroché de titres. Le Serbe a échoué en demi-finale contre Jannik Sinner, lors de l'Open d'Australie. Le Djoker a par la suite décidé de disputer Indian Wells, mais cela ne s'est pas passé comme prévu. Le natif de Belgrade est tombé au troisième tour, face au 123ème mondial, Luca Nardi.

Roddick s'interroge sur le changement de coach de Djokovic

Alors qu’il est donc à la peine en ce début de saison, Novak Djokovic a décidé de changer de coach. Le Serbe s’est séparé de Goran Ivanisevic, mais il n’a pas annoncé son futur entraîneur. Andy Roddick s’est étonné de cette décision, et l’ancien joueur professionnel estime que quelque chose se cache derrière ce choix. Ses propos sont rapportés par We Love Tennis . « J’ai été surpris. On ne cherche pas à faire des changements en mars ou en avril. Il y a dû avoir un évènement spécial pour que cela se fasse maintenant. Nole a changé beaucoup de choses dans son staff depuis un moment, j’ai hâte maintenant de voir quel sera son prochain coach. »

Roland-Garros en ligne de mire

Ce changement de coach à ce stade de la saison interroge donc, surtout que Roland-Garros arrive rapidement. Novak Djokovic n'aura que peu de temps pour s'acclimater à son nouvel entraîneur, car le Grand Chelem parisien débute officiellement le 20 mai prochain. En tant que numéro un mondial, et vainqueur en 2023, le Serbe fait logiquement partie des favoris, comme Carlos Alcaraz, ou bien Jannik Sinner.