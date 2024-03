Tennis : L'incroyable image d'un Français qui sauve 7 balles de match

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Il y a des moments sur le circuit professionnel que l'on vit très rarement. Sauver une balle de match et remporter la partie après n'est pas si rare, mais en sauver 7 d'un coup avec un scénario exceptionnel, cela n'arrive pas toutes les semaines. C'est pourtant ce qui est arrivé à Pierre-Hugues Herbert au Challenger de Naples lundi. Le Français, ancien numéro 1 mondial en double avec Nicolas Mahut, tente depuis quelque temps de revenir au classement en simple et pointe à la 160ème place actuellement.

Le circuit Challenger est beaucoup moins médiatisé et pourtant il s'y passe des choses parfois hors du commun. A Naples ce lundi, une scène surréaliste a vu le jour lors du match entre Pierre-Hugues Herbert et Raul Brancaccio. Le Français, ancien 36ème mondial en simple, s'est imposé face à un joueur local qui était loin d'être le favori des tribunes. Dans une ambiance exceptionnelle, il a réussi à remporter la rencontre après un scénario dingue. Les balles de match sont à regarder en dessous.

7 balles de match

Cela n'arrive en moyenne qu'une fois par an de sauver autant de balles de match avant de s'imposer. Pierre-Hugues Herbert a réalisé une énorme performance légèrement teintée de chance au moment de sauver toutes ces balles de match à 5/4 en sa défaveur dans le deuxième set. Amortie sublime, sauvetage in extremis juste derrière le filet, service à la cuillère et smash boisé qui touche la ligne... tout y est passé et c'est incroyable. Tellement incroyable que derrière, l'Italien ne marquera plus le moindre jeu (victoire 3/6 7/5 6/0 d'Herbert).

Regardez la vidéo, c'est mythique. Les sept balles de match sauvées par Pierre-Hugues Herbert contre Brancaccio au Challenger de Naples.Amortie sublime, une volée haute boisée amortie, un smash boisé, un service à la cuillère, certaines sont folles.pic.twitter.com/tCNa1BT8Ph — Tennis Legend (@TennisLegende) March 25, 2024

Une ambiance de Coupe Davis

La scène est d'autant plus irréelle que l'on entend les encouragements du public à chaque fois que le Français sauve une balle de match. En effet, on avait l'impression d'être en Coupe Davis sauf que entre un Napolitain et un Français à Naples, c'est ce dernier qui a reçu le soutien du public. Une situation qui a fait réagir Raul Brancaccio sur Instagram après le match. « Des personnes IGNORANTES, UTILES et INUTILES qui ruinent un si beau sport juste pour gagner des paris et des billets. Je vous demande à tous un examen de conscience, pour le bien du sport et par respect pour tous les joueurs qui offrent un spectacle digne d'être applaudi » a commenté celui qui n'a pas caché son immense déception.

Un véritable fléau

En mettant en lumière ce problème qui gangrène le tennis et le monde sportif en général, Raul Brancaccio n'est qu'un exemple parmi tant d'autres sur le circuit. Malheureusement, de nos jours, il n'est pas rare de voir un joueur ou une joueuse recevoir des menaces, des insultes sur les réseaux sociaux de la part de parieurs frustrés. Quel dommage...