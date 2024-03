Tennis : Nadal bientôt de retour, il l'annonce vainqueur

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Absent du circuit alors qu'il revenait d'un an de blessure, Rafael Nadal s'entraîne dur pour la saison sur terre battue où il nourrit de grandes ambitions. Le Majorquin devrait disputer le Masters 1000 de Monte-Carlo pour commencer cette probable dernière danse sur ocre. Pour la première fois de sa carrière, il va arriver sans repères et très loin au classement, le tout à quelques semaines de fêter ses 38 ans. Mais beaucoup croient en un retour gagnant...

C'est l'énorme interrogation sur le circuit ATP à quelques jours du début de la saison sur terre battue. Jusqu'où Rafael Nadal sera-t-il capable d'aller, lui qui a du mal à maintenir son corps en bon état pour jouer au tennis. Depuis quelques jours, quelques vidéos de ses entraînements circulent sur les réseaux sociaux et certains y voient une issue positive en termes de résultats...

Nadal touché par les blessures

Début 2023, Rafael Nadal contractait une grosse blessure au psoas qui l'a contraint à s'absenter pendant quasiment un an. Le Majorquin a donc perdu tous repères et lors de son retour à Brisbane début janvier, il a subi une petite déchirure abdominale, l'obligeant à déclarer forfait pour tous les tournois jusqu'à présent. Depuis, il prend énormément de précautions, tant dans ses agissements que dans ses prises de parole. « Je ne pense pas qu’il va nous quitter. Je pense qu’il jouera bien. Je pense qu’il a juste un peu peur parce que l’opération le dérange. Mais s’il commence à jouer sur terre battue, il n’aura plus peur parce qu’il commencera à enchaîner » décrypte Emilio Sanchez, ancien numéro 7.

A son meilleur niveau à Roland-Garros ?

Comme d'habitude, le programme de Rafael Nadal dans les prochaines semaines risque d'être un peu chargé avec tous les gros tournois auxquels il se rend chaque année. Pour certains, l'enchaînement des matches lui permettra d'arriver en grande forme lors des plus grands événements. « S’il se remet en forme, j’ai la conviction qu’à Roland‐Garros et aux Jeux olympiques, il sera à son meilleur. Pour moi, c’est plus une bataille contre lui‐même, il doit se libérer et sortir ce qu’il a en lui, parce que quand il est allé en Australie, il a bien joué. Mais il a joué un match où il s’est fait un peu de mal, puis il s’est beaucoup inquiété. Mais sur terre, ça va faire beaucoup moins mal » prévient l'Espagnol.

Retour à Monte-Carlo

A partir du 7 avril prochain, le Masters 1000 de Monte-Carlo sera à suivre et on surveillera forcément le retour à la compétition de Rafael Nadal dans un tournoi qu'il a remporté à onze reprises. D'ici là, on ne peut que lui souhaiter de se préparer de la meilleure des façons et espérer que les prochains mois ne se transforment pas en tournée d'adieux sans pouvoir jouer les premiers rôles.