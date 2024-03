Tennis : La folle statistique de Djokovic face à Nadal

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En débarquant au sommet du tennis mondial en 2011, Novak Djokovic a connu une carrière exceptionnelle un peu dans l'ombre de Roger Federer et de Rafael Nadal. Mais le Serbe a fini par dépasser ses deux rivaux au fil du temps et présente un palmarès beaucoup plus complet désormais. D'ailleurs, cette semaine il est présent au sommet du classement ATP pour la 418ème semaine exactement, soit... le double de l'Espagnol.

Toujours bien assis sur le trône du classement à l'approche de ses 37 ans, Novak Djokovic continue d'écrire les plus belles pages de l'histoire du tennis. Le Serbe ne réalise pourtant pas un début de saison exceptionnel puisqu'il compte déjà 3 défaites et aucun titre. Mais grâce à ses performances de 2023, il reste devant pour une 418ème semaine et continue à repousser ce record toujours plus loin, vers des sommets qui semblent maintenant inatteignables.

Djokovic s'entraîne sur terre

Ce mardi, une vidéo d'un entraînement de Novak Djokovic sur terre battue à Belgrade fait beaucoup parler. Le Serbe est revenu il y a peu des Etats-Unis où il a été éliminé dès son deuxième match à Indian Wells et où il a participé à un événement pour un sponsor à Miami en marge du tournoi. Dans quelques semaines, il débutera son aventure à Monte-Carlo avant son prochain grand objectif : Roland-Garros. Pour rappel, il est tenant du titre à Paris et voudra faire coup double avec les Jeux olympiques cet été.

Tennis - Miami : Caroline Garcia bien de retour, confiance retrouvée ? https://t.co/93P42aLGyk pic.twitter.com/y83DMNVuRz — le10sport (@le10sport) March 26, 2024

418 semaines sur le trône

Ce lundi, Novak Djokovic a donc entamé sa 418ème semaine au sommet du classement, un record qu'il possède depuis un moment déjà puisque Roger Federer s'est arrêté à 310. Dans ce classement, Rafael Nadal arrive en 6ème position avec 209 semaines, soit la moitié du total du Serbe. C'est dire si la différence entre les deux champions est impressionnante. Avec 418 semaines, Djokovic a donc passé environ 8 ans à dominer ses adversaires tout en haut du classement. Et ce n'est pas (encore) fini...

Une place en danger

Malgré ce record exceptionnel, Novak Djokovic pourrait voir sa place sur le trône menacée dans les prochaines semaines. Lors de la tournée américaine, il n'a pas marqué de gros points et s'expose au retour triomphant de Carlos Alcaraz notamment. En cas de nouvelle victoire à Miami dimanche, l'Espagnol reviendrait à environ 300 points du Serbe...