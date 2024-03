Tennis : Rune déçoit encore, danger pour la terre battue

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors qu'il avait disputé un joli tournoi à Indian Wells en se frayant un chemin jusqu'en quarts de finale, Holger Rune a rechuté à Miami. Le Danois a été sorti dès son entrée en lice face à Fabian Marozsan en moins d'une heure, ne parvenant à aucun moment à mettre en danger le Hongrois. Avant la terre battue, où il aura beaucoup de points à défendre, il n'arrivera pas avec une confiance extraordinaire, lui qui se sentait mal.

On aurait pu imaginer tous les scénarios à part celui-là. Holger Rune n'a été que l'ombre de lui-même face à un adversaire en grande forme dimanche, s'inclinant 6/1 6/1 en 58 minutes. Fabian Marozsan, qui a explosé l'année dernière en battant Carlos Alcaraz à Rome, commence à se faire une réputation de coupeur de têtes. Pour le Danois, il faudra vite réagir pour éviter une sortie du top 10.

Match à oublier

Dimanche, Holger Rune se présentait sur le court pour affronter Fabian Marozsan, 57ème joueur mondial. Mais le match n'a jamais vraiment eu lieu tant le Hongrois a été au-dessus du lot pendant toute la rencontre. Il en était d'ailleurs le premier surpris. « Si je pouvais imaginer ce score ? Non, et quand j’ai quitté le court, j’ai dit à mon entraîneur : ‘Je n’arrive pas à croire ce qui s’est passé !’ C’était comme « bam bam » en une heure ou quelque chose comme ça. C’est une sensation nouvelle pour moi de jouer dans ces conditions » a-t-il déclaré après la rencontre. Il est rare de voir un joueur du top 10 se faire dominer de la sorte dans un match en deux sets gagnants et ces derniers temps, Rune est coutumier du fait...

Tennis : Nadal en mode Roland-Garros, programme chargé https://t.co/fLAN1edPnL pic.twitter.com/7AHotf1Y1R — le10sport (@le10sport) March 24, 2024

Rune pas dans son assiette

Plutôt en bonne forme à Indian Wells, Holger Rune est arrivé à Miami avec de belles attentes. Malheureusement pour lui il n'a pas pu défendre ses chances complètement d'après ses dires après la rencontre. « Je savais que je ne me sentais pas à 100 % mais je n’imaginais pas que mon niveau d’énergie serait aussi bas. Avec le recul, j’aurais dû me retirer. Mais c’est toujours difficile car cela fait une semaine que je me prépare et que je veux jouer. Il est temps de retourner en Europe. Merci pour votre soutien Miami » a-t-il écrit.

Sortie du top 10 à venir ?

Ce premier trimestre 2024 est maintenant terminé et Holger Rune va débuter la saison sur terre battue avec un peu moins de confiance que l'année dernière. Le Danois a connu deux finales à Monte-Carlo et à Rome en 2023, deux tournois où il faudra limiter la casse pour éviter une sortie du top 10. Le Danois est loin de la catastrophe pour le moment mais il est seulement 16ème à la Race pour le moment.