Tennis : Djokovic battu par un jeune joueur, il pousse un coup de gueule

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour à la compétition à l'occasion du Masters 1000 d'Indian Wells, Novak Djokovic n'a pas pu aller plus loin que son deuxième match dans un tournoi qui ne semblait pas vraiment représenter une importance folle pour lui. Le Serbe a été battu par Luca Nardi, 123ème joueur mondial, 20 ans seulement et pendant le match, il a tenu à faire savoir qu'il n'avait pas été très content après un point. En effet, après un service, l'Italien a douté de la longueur de balle et Djokovic a cru qu'il s'était arrêté de jouer. Finalement, il a renvoyé la balle et fini par remporter le point, un petit événement qu'il n'a pas apprécié.

Numéro 1 mondial, Novak Djokovic n'a plus rien à prouver. Pourtant, évidemment, il n'aime pas la défaite et le voir se faire dominer par un jeune joueur de 20 ans qui ne faisait pas partie du top 100 avant lui a laissé un goût amer. Battu en trois sets en ne déployant pas un tennis flamboyant, c'est surtout sa petite discussion avec son jeune adversaire qui a fait réagir puisque pour beaucoup d'observateurs, elle n'avait pas lieu d'être.

La règle est claire

Ce petit incident est intervenu au début du deuxième set, alors que Novak Djokovic venait de perdre la première manche. Sur un retour, Luca Nardi renvoie la balle sans grande conviction et le Serbe monte dans le carré de service pour glisser une amortie en toute décontraction. Mais il s'arrête ensuite alors que son adversaire glisse la balle en contre amortie et se tourne directement vers l'arbitre en lui disant que Nardi s'est arrêté de jouer, espérant obtenir gain de cause. « Le gars ne s’est même pas arrêté. Et même si votre adversaire s’arrête, cela ne veut pas dire que vous devez stopper le point aussi. Au contraire ! S’il s’arrête, tu continues, tu gagnes le point » rappelle Andy Roddick dans son podcast.

Tennis : Djokovic, Nadal... Il annonce une fin «brutale» https://t.co/PTyRCaPuWZ pic.twitter.com/vysSkxCNVz — le10sport (@le10sport) March 21, 2024

Une erreur qui en dit long

Cette attitude un peu limite au filet au moment de la poignée de main n'a pas été ignorée par tout le monde. L'ancien numéro 1 mondial a tenu à se pencher dessus pour expliquer la défaite du Djoker. « C’est un geste de désespoir, je ne vois pas dans quel monde Novak devrait être désespéré contre quelqu’un qui est classé 123e mondial. Et d’en parler à un jeune joueur qui vient de vivre le plus grand moment de sa vie lors de la poignée de main, c’est à mon sens une erreur » poursuit Roddick, bien décidé à en rajouter une couche.

Une défaite précoce inquiétante ?

Dans sa carrière, Novak Djokovic a très peu connu des sorties de route précipitées, surtout face à des joueurs aussi mal classés. Il s'agissait en effet de sa 9ème défaite face à un joueur classé au-delà du top 100, la première depuis Vesely à Dubaï en 2022. S'il a déclaré forfait ensuite pour Miami, le Serbe a expliqué qu'il n'avait pas la tête au tennis à 100% en ce moment. Espérons pour lui qu'il la retrouve pour le début de la saison sur terre.