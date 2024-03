Tennis : Djokovic a évité le piège Miami, son retour annoncé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Eliminé en demi-finales de l'Open d'Australie par Jannik Sinner, Novak Djokovic a pris le temps de se reposer avant de revenir à la compétition à l'occasion du Masters 1000 d'Indian Wells, où il ne s'était plus rendu depuis 2019. Malheureusement tout ne s'est pas passé comme prévu et dans la foulée, il a déclaré forfait pour le tournoi de Miami. Scénario assez étonnant d'autant plus qu'il est bien présent en Floride pour bien autre chose que du tennis.

Un temps prévu dans son calendrier, le tournoi de Miami est finalement boudé encore une fois par Novak Djokovic. Le numéro 1 mondial ne sera pas présent pour la compétition cette fois-ci mais reste toujours en Floride. Pour justifier son forfait, il a dit qu'il n'avait pas forcément la tête centrée vers le tennis en ce moment. Il vient d'annoncer sa participation au Masters 1000 de Monte-Carlo pour lancer sa saison sur terre battue à partir du 7 avril prochain.

Pas de soucis à Miami

Bien loin des conditions de jeu difficiles du moment pour jouer un match de tennis à Miami, Novak Djokovic est présent mais pour participer à un événement avec son sponsor Lacoste, aux côtés de Daniil Medvedev notamment. Le Serbe a donc évité un combat difficile qu'il n'avait plus l'habitude de disputer ces dernières années, d'autant plus que les conditions chaudes et humides comme celles-ci ne sont pas vraiment ses préférées, loin de là.

Retour heureux à la maison

En marge de cette participation extrasportive, Novak Djokovic a laissé comprendre à ses fans qu'il effectuera son retour à la compétition à l'occasion du tournoi de Monte-Carlo. Ce sera donc un retour à la maison pour le Serbe qui réside sur le Rocher depuis des années maintenant. Sur le plan tennistique en revanche, il n'a connu que des déceptions ces dernières années puisqu'il n'a pas vraiment réussi à mettre en place son jeu pour ses débuts sur terre.

Un plaisir perdu ?

Il y a quelques mois, Novak Djokovic a déclaré que parfois, il ne prenait pas forcément le plus grand des plaisirs sur un court de tennis pour jouer. Il a dû travailler très dur pour gagner des titres en Grand Chelem parfois contre la volonté du public acquis à la cause de son adversaire. Ces derniers mois, il a beaucoup joué pour tenter de battre tous les records et a même voulu faire briller la Serbie lors des compétitions par équipes. Avant d'entamer la perspective de Roland-Garros, un grand événement, il y a du temps et on pourrait voir un Novak Djokovic en décontraction en attendant.