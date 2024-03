Tennis : Djokovic métamorphosé, elle dévoile son meilleur coup

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Plus grand joueur de tous les temps, Novak Djokovic a dû opérer des changements importants dans son jeu pour en arriver là. Le Serbe est par exemple devenu l'un des tout meilleurs serveurs du circuit aujourd'hui alors qu'au début de sa carrière, c'était un secteur du jeu dans lequel il avait beaucoup de mal à s'exprimer. C'est certainement l'apport des entraîneurs qu'il a eus au fur et à mesure.

Toujours assis sur le trône du classement ATP, Novak Djokovic est aujourd'hui considéré comme le plus grand joueur de tennis de tous les temps. Le Serbe est capable de tout sur un court de tennis mais ces dernières années, c'est particulièrement avec son service qu'il s'est démarqué en le faisant progresser de manière remarquable. La différence avec son début de carrière est incroyablement importante.

Ivanisevic à la rescousse

Arrivé en 2019 au chevet de Novak Djokovic, Goran Ivanisevic est un ancien joueur professionnel réputé pour sa qualité de service. Celle-ci l'avait d'ailleurs mené vers le titre à Wimbledon en 2001, son plus grand accomplissement avant de prendre sa retraite. « Le service de Novak Djokovic, à ses débuts, était plutôt merdique. Il faisait des doubles fautes, son coude était trop bas, il se passait beaucoup de choses et je pense que Goran Ivanisevic l’a vraiment aidé dans ce domaine » analyse Rennae Stubbs, ancienne numéro 1 en double.

Un serveur tellement efficace

Si Novak Djokovic a fait progresser son service, il ne fait certainement pas partie de ceux qui sont capables d'envoyer des balles à des allures ultrarapides. Mais le numéro 1 mondial trouve des zones exceptionnelles et fait souvent la différence grâce à ce coup qu'il a travaillé. « Maintenant, c’est un excellent serveur. Quand on regarde le service de Novak et qu’on se demande : ‘Est‐ce que j’enseignerais son mouvement au service ? Absolument pas !’ Je ne pense pas que ce soit un très bon mouvement. Mais il a trouvé un moyen de remporter ses points et il fait plus d’aces que beaucoup d’autres » réagit l'Australienne.

Un des meilleurs serveurs

Réputé pour ses qualités hors normes, Novak Djokovic est souvent considéré comme le meilleur retourneur du circuit. Mais au niveau du service, il est capable de se sublimer pour concurrencer les gros serveurs, tels que Hubert Hurkacz par exemple. D'après l'ATP, le Serbe est actuellement le quatrième meilleur serveur du plateau grâce à des statistiques folles.