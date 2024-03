Tennis : Medvedev encore battu par les jeunes, il leur met la pression

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Finaliste à l'Open d'Australie et à Indian Wells, Daniil Medvedev commence à buter de plus en plus sur Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Le Russe, numéro 4 mondial, perd beaucoup de finales ces derniers temps et à 28 ans, il sait sûrement qu'il ne pourra pas réaliser les mêmes exploits que ces deux joueurs cités précédemment et dont on peut deviner qu'ils vont fournir leur palmarès de grands titres. Mais il ne veut pas se laisser abattre...

Réputé sur le circuit pour être un formidable joueur de dur, Daniil Medvedev est déjà l'un des meilleurs de l'histoire sur cette surface. Pourtant il est souvent challengé par ceux qui le précèdent au classement puisque Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont connu chacun leur tour une sacrée montée en puissance. Dimanche à Indian Wells, le Russe n'a pas pu résister très longtemps aux assauts de l'Espagnol, tout comme il a subi trois fois consécutivement la loi de l'Italien ces derniers mois.

Deux grands espoirs

C'est Carlos Alcaraz qui a donné le ton en explosant en 2022, finissant par devenir le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire du tennis. L'Espagnol voit maintenant sa rivalité avec Jannik Sinner prendre une tournure intéressante puisque les deux hommes évoluent à leur meilleur niveau en ce moment. « Tout peut changer, vous savez, il peut y avoir de nouveaux jeunes qui montent. Mais Carlos et Jannik, sont déjà en place et comptent remporter le plus de tournois possibles » s'exprime d'abord Daniil Medvedev.

Des records en ligne de mire ?

Même s'ils sont exceptionnels, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner arrivent à la fin de l'ère du Big 3 et désormais, il faudra être fort pour marquer les esprits et écrire les plus belles pages de l'histoire du tennis. « La question est toujours de savoir s’ils gagnent 9, 10 ou 12 tournois du Grand Chelem, ce qui est déjà extraordinaire, ou s’ils en remporteront 25 pour battre le record Novak, ce qui est un chiffre un peu plus spécial. On ne sait jamais. Qui sait ? » poursuit Medvedev. Le ton est donné...

Djokovic prêt à céder ?

Alors qu'il avait l'occasion de sécuriser un moment sa place de numéro 1 mondial en disputant quelques matches à Indian Wells et Miami, Novak Djokovic n'a pas pris une grosse avance au classement et il pourrait finir être dépassé lors de la saison sur terre battue. Le Serbe a préféré continuer de se reposer loin de l'agitation des tournois puisque son attention n'est pas forcément tournée vers les tournois de mars. On le reverra assez vite du côté de Monte-Carlo...