Indian Wells : Alcaraz-Medvedev, revanche de l'année dernière

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après des demi-finales mouvementées, Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev disputeront à nouveau la finale du Masters 1000 d'Indian Wells ce dimanche. Les deux joueurs ont perdu le premier set avant de s'imposer et ils joueront pour le titre comme ils l'avaient fait il y a un an. A l'époque, l'Espagnol n'avait laissé aucune chance au Russe et avait stoppé sa grande série de victoires, comme il vient de le faire pour Jannik Sinner. Enfin retrouvé, Alcaraz partira favori.

C'est une formidable manière de terminer son week-end ! Après la finale femmes qui devrait couronner Iga Swiatek encore une fois à 19h en France, la finale entre Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev à partir de 22h promet. Entre deux joueurs du top 4 mondial qui jouent bien à Indian Wells, on pourrait avoir un beau spectacle.

Alcaraz pour retrouver le succès

Plus titré depuis Wimbledon l'été dernier, Carlos Alcaraz a passé des mois compliqués sur le circuit. Incapable de déployer son meilleur tennis, l'Espagnol a connu quelques sorties de route un peu trop fréquentes et ce tournoi ressemble à celui de son retour au sommet. A Indian Wells, il se sent très bien et parvient à élever son niveau de jeu. Il l'a encore fait samedi pour se sortir du piège Sinner et devenir le premier à le battre en 2024. Il a donc besoin d'un trophée pour confirmer ce retour.

Tennis : Situation alarmante, climat de terreur... Que se passe-t-il à la FFT ? https://t.co/0AyZGspDtn pic.twitter.com/ZF0PUCPgED — le10sport (@le10sport) March 16, 2024

Medvedev pour compléter la collection

Jamais vraiment impressionnant mais toujours au rendez-vous, Daniil Medvedev a connu une demi-finale étrange. Embarqué dans un scénario illisible, le Russe a fini par l'emporter face à Tommy Paul et jouera une nouvelle finale à Indian Wells. Déjà finaliste à l'Open d'Australie, le numéro 4 mondial en a marre : il veut le trophée. D'ailleurs, en cas de victoire finale, il aura remporté tous les Masters 1000 sur dur, une performance hors du commun pour un joueur de ce calibre.

Scénario similaire à 2023 ?

L'année dernière, Carlos Alcaraz n'avait eu aucun mal à se débarrasser de Daniil Medvedev en ne concédant pas la moindre balle de break. L'Espagnol dominait à l'époque totalement cet affrontement et depuis, le Russe a trouvé des solutions. A l'US Open, c'est lui qui s'est imposé en imposant sa tactique qui avait beaucoup gêné Alcaraz. Avec l'apport de Gilles Simon dans son équipe désormais, il a encore plus de chances de le gêner. Malgré tout, l'Espagnol a vengé cette défaite en s'imposant en poules du Masters dans un match qui n'avait pas vraiment d'enjeu. Qui saura s'imposer ce dimanche soir pour remporter le premier Masters 1000 de l'année ?