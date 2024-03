Tennis : Djokovic trop fatigué, un voyage inutile ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mardi, Novak Djokovic subissait une défaite surprise au troisième tour du tournoi d'Indian Wells face à Luca Nardi. Un peu absent sur le court, le Serbe a pris la décision dans la foulée de se retirer du Masters 1000 de Miami qui a lieu juste après. En cause une certaine fatigue des précédents mois même si on se demande pourquoi Djokovic a tenu à faire le voyage pour finalement peu de choses.

Auteur d'une saison 2023 hors du commun, Novak Djokovic avait forcément besoin de souffler à un moment donné. Sauf que ce repos se fait d'habitude à l'intersaison pendant les fêtes. Ce n'est pas le cas du Serbe qui a décidé de modifier légèrement son calendrier pour faire gagner à la Serbie un titre dans une compétition par équipes. Malheureusement le Djoker quitte les Etats-Unis après seulement deux matches, un maigre bilan qui interroge sur la nécessite de se rendre à Indian Wells.

Djokovic de retour à la maison

A la suite de sa défaite à Indian Wells, Novak Djokovic a décidé d'annoncer son forfait pour le tournoi de Miami. Le Serbe n'avait plus joué depuis sa défaite en demi-finales de l'Open d'Australie et on se disait qu'il avait pris assez de repos pour revenir en grande forme lorsqu'il osera le faire. « Malheureusement, je ne participerai pas au Miami Open cette année. À ce stade de ma carrière, je dois trouver un équilibre entre ma vie privée et mon emploi du temps professionnel. Je suis désolé de ne pas pouvoir rencontrer certains des meilleurs et des plus passionnés fans du monde. J’ai hâte de participer au tournoi à l’avenir » écrit-il sur son compte X.

Tennis : Déchirement pour Federer, il révèle un «casse-tête» https://t.co/bD4eW88awE pic.twitter.com/Lvwjknmd4T — le10sport (@le10sport) March 16, 2024

Une participation bien rapide

Même si Novak Djokovic n'a plus gagné le titre depuis 2016, cela reste rare de le voir s'incliner très tôt dans un tournoi. A l'annonce de son forfait pour Miami, on peut se demander pourquoi il a décidé de faire un voyage pour seulement une victoire et une défaite. Tout semblait aller pour le mieux pour lui avant son entrée en lice puisqu'il avait pris le même avion que Rafael Nadal pour voyager jusqu'aux Etats-Unis une semaine avant le début du tournoi pour prendre des marques. Marques qui n'auront de toute évidence pas été assez fortes...

Encore trop fatigué ?

En décidant de donner de sa personne pour faire briller la Serbie récemment, Novak Djokovic n'a pas vraiment eu le temps de se reposer pendant les fêtes et il a accumulé beaucoup de fatigue après avoir tout gagné ou presque. Cette défaite face à Luca Nardi pourrait donc être due à cette fatigué mentale et physique qu'il faudra vite retrouver.