Tennis : Sinner en pleine bourre, il veut l'assommer !

Homme en forme de ce début de saison 2024, Jannik Sinner court après un second titre en Masters 1000 à Indian Wells. L'Italien est le favori du tournoi et aura à cœur de poursuivre sa série de victoires consécutives. Mais il faudra confirmer dans les derniers matches du tournoi face à des joueurs qui auront envie de le faire tomber de son piédestal, à commencer par Daniil Medvedev qui a faim de succès en ce moment.

Quelques semaines après l'annonce de sa collaboration avec Gilles Simon, Daniil Medvedev est toujours en lice à Indian Wells et il affrontera en quarts de finale Holger Rune. Le Russe, dépassé récemment par Jannik Sinner au classement, a prouvé qu'il avait un rôle à jouer dans la distribution des grands titres et à Indian Wells, il pourrait bien sortir vainqueur. Débarrassé de Novak Djokovic dans sa partie de tableau, il est favori pour aller en finale, stade qu'il avait atteint l'an dernier.

Medvedev prêt pour la revanche

Défait en finale de l'Open d'Australie après avoir eu le match en main puisqu'il menait deux sets à zéro, Daniil Medvedev doit penser à ce douloureux souvenir s'il venait à affronter Jannik Sinner dimanche. Le Russe a une revanche à prendre et visiblement, il semble prêt pour l'événement. « Vous allez sur le terrain, vous essayez de gagner. Plus vous gagnez, plus vous avez confiance en vous. Il n’y a pas grand‐chose à ajouter, c’est sûr. La confiance l’aide, mais il y aura toujours quelqu’un pour l’arrêter. Peut‐être pas ici, peut‐être plus tard. Si je joue contre lui, je ferais de mon mieux pour gagner » dit-il. Avant ça, il faudra se débarrasser de Rune donc, mais aussi du vainqueur du match entre Casper Ruud et Tommy Paul.

Une série de victoires, même pas peur

Habitué à développer son meilleur tennis sur dur, Daniil Medvedev relève chaque défi qui lui est imposé. Celui-ci est de taille : s'il venait à retrouver Jannik Sinner en finale à Indian Wells, il devra tenter de mettre fin à la série de victoires de l'Italien. « J’ai moi‐même connu deux grandes périodes dans ma carrière. L’une était de 21 victoires et l’autre de 20, quelque chose comme ça. Je n’aurais jamais pensé pouvoir le faire. C’est un sentiment formidable. Vous êtes dans la zone, c’est sans doute ce que Jannik ressent en ce moment. Mais à un moment donné, ça s’arrête toujours. Je crois que Novak détient le record, 46 ou quelque chose comme ça » affirme-t-il. Toujours très au fait sur les statistiques de son sport, le Russe avait d'ailleurs interrompu la série de Djokovic l'année dernière à Dubaï avant de lui-même enregistrer 19 succès consécutifs jusqu'à... la finale d'Indian Wells.

Montée en puissance

Après des débuts un peu hasardeux - Daniil Medvedev a eu beaucoup de mal à se sortir du piège Korda notamment, - le numéro 4 mondial a évité l'obstacle Dimitrov sans difficulté pour défier Holger Rune en quarts de finale. Mais attention au retour du Danois qui a sauvé une balle de match contre Taylor Fritz avant de s'imposer. Lui aussi pourrait profiter de cet élan pour augmenter son niveau de jeu...