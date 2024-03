Tennis : La FFT prête à faire front contre l'Arabie saoudite ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis quelques jours, des discussions ont lieu en marge du tournoi d'Indian Wells entre les haut placés dans les instances dirigeantes du tennis. Le désert californien pourrait accoucher d'une nouvelle information concernant la suite des événements mais il y a un début de guerre qui se profile entre l'Arabie saoudite et sa proposition de fusion et les Grands Chelems. La Fédération française de tennis (FFT) penche clairement pour un camp...

Acteur majeur du changement total dans le golf et de plus en plus présent dans le paysage footballistique, l'Arabie saoudite souhaite investir dans le tennis. Face aux rumeurs des dernières mois, les choses se sont accélérées récemment : deux milliards de dollars ont été mis sur la table pour convaincre l'ATP et la WTA de fusionner ensemble. Les Grands Chelems ne faisant pas forcément partie de l'équation, la rébellion est en marche et la FFT semble approuver l'idée d'un nouveau circuit.

Un projet intéressant ?

Lors de réunions à Indian Wells, Craig Tiley, patron de l'Open d'Australie, a présenté un document étalant en détail le but du nouveau circuit qu'il aimerait mettre en place et l'idée semble séduire Gilles Moretton, président de la FFT. « Que Moretton puisse promouvoir ce truc-là, c'est inconcevable. C'est un danger. Ce Tour tuerait tout le système. Que vont devenir les autres tournois ? Ils vont disparaître. Ce n'est pas étonnant de la part de Tiley, qui avait été le premier à sauter sur la Laver Cup, lors de sa création. Tennis Australia avait d'ailleurs proposé à des tournois 250 de se désolidariser de l'ATP, au niveau des droits TV. Il a toujours dépassé les limites... » confie une source proche du dossier pour L'Equipe .

La guerre est en marche

A la suite de l'annonce d'une offre exorbitante pour fusionner les circuits, les Grands Chelems se sont donc rapprochés pour discuter, sentant bien que l'affaire pourrait se gâter. Pour la FFT, adhérer à ce projet de Premier Tour serait aussi synonyme d'adieux aux tournois de Monte-Carlo et de Paris-Bercy qui ne sont pas inclus dedans, une démarche incroyable que Gilles Moretton semble envisager. Serions-nous aux prémices d'une guerre sans merci façon PGA Tour-LIV Golf ?

Réponse dans moins de trois mois ?

Avec cette proposition exceptionnelle, l'ATP et la WTA vont donc entamer de longues discussions pour prendre une décision. Selon les informations du Telegraph, cette offre expirerait dans trois mois mais toute cette histoire pourrait avoir une issue bien triste pour l'aspect historique du tennis. Aujourd'hui les leaders ne jurent que par les millions, voire les milliards...