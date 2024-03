Tennis : Alcaraz bien de retour, il est sous le charme

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Parfois très loin de son meilleur niveau ces derniers mois, surtout au moment de défier les meilleurs joueurs du monde, Carlos Alcaraz a eu quelques difficultés à rebondir. Sur le court, son attitude était un peu différente et il prenait parfois moins de plaisir. Mais l'Espagnol semble avoir remis les pendules à l'heure dans la tête des gens en s'adjugeant le tournoi d'Indian Wells dimanche dernier en déployant son meilleur tennis. Sur le circuit, il fait l'unanimité...

Capable de réaliser n'importe quel coup de tennis grâce à son génie, Carlos Alcaraz a montré qu'il était de retour lors de son parcours à Indian Wells. L'Espagnol a marqué les esprits peut-être encore plus que ce qu'on imaginait et il a répondu au fabuleux début de saison de son rival Jannik Sinner, à qui il a infligé sa première défaite de l'année. Et cela a été remarqué par les joueurs dont Stéfanos Tsitsipas qui n'a pas hésité à encenser ses deux collègues...

Un grand défi

En réussissant à s'imposer très vite comme un incontournable du circuit, Carlos Alcaraz a ébloui le monde entier. Pas seulement auprès du public mais aussi chez ses collègues qui voient en lui un joueur doté d'un qualité hors du commun. Il s'est donc hissé vers les sommets et fait partie de ces joueurs uniques capables de tout, comme Jannik Sinner. « Battre Carlitos est le grand défi du moment pour tout joueur de tennis. C’est le meilleur joueur du monde, avec Sinner. Ils sont tous les deux incroyablement performants et je dois découvrir leurs secrets pour amener mon tennis au plus haut niveau afin de pouvoir rivaliser avec eux » confie par exemple Stéfanos Tsitsipas.

Tennis : Djokovic, Nadal... Il annonce une fin «brutale» https://t.co/PTyRCaPuWZ pic.twitter.com/vysSkxCNVz — le10sport (@le10sport) March 21, 2024

Alcaraz impressionne

Auteur de nombreux coups incroyables du côté d'Indian Wells, Carlos Alcaraz est donc revenu au sommet du jeu avec une confiance débordante. En attendant de voir ce qu'il fait à Miami, il permet aux autres de prendre exemple, à l'image du Grec qui a du mal en ce moment à bien figurer. « J’ai l’impression que m’entraîner avec Carlos fait de moi un meilleur joueur, c’est spécial de voir à quel point ses jambes sont rapides, à quel point sa défense est bonne et à quel point ses coups sont puissants en ce moment » poursuit Tsitsipas.

Alcaraz vise le doublé

Vainqueur de son 5ème Masters 1000 dimanche, Carlos Alcaraz va tenter de réaliser une performance inédite depuis 2017 : le Sunshine Double. A l'époque, c'est Roger Federer qui avait réussi cette performance incroyable pour son retour à la compétition avec un début de saison défiant les lois de la physique. Il serait également le plus jeune joueur à le faire depuis Michael Chang.