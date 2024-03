Tennis : Alcaraz et Sinner admirés, il leur lance un défi

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En réussissant à se démarquer plus que les autres ces derniers temps grâce à leur tennis explosif, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont pris les devants dans la représentation de cette jeune génération prête à prendre le pouvoir. Les deux jeunes joueurs ont marqué les esprits auprès du public mais aussi des joueurs du circuit. Le dernier à s'exprimer sur la question s'appelle Kei Nishikori, qui fait son grand retour à la compétition à Miami ce jeudi.

Ancien numéro 4 mondial, Kei Nishikori a 34 ans et a un peu disparu des radars ces dernières années. Le Japonais a pris du temps pour se soigner loin du circuit à cause des nombreuses blessures et il s'agira de sa première apparition depuis juillet 2023 à Atlanta. Au-delà de la 300ème place mondiale, il a eu besoin d'une invitation pour Miami et il a hâte d'en découdre, notamment face aux tout meilleurs joueurs du monde.

Motivation intacte

Faisant partie de cette génération de joueurs qui ont été capables de s'illustrer à l'époque du Big 4, Kei Nishikori veut connaître un dernier grand frisson avant de ranger définitivement les raquettes. Le Japonais a les dents longues et avant son entrée en lice, il a tenu à s'exprimer. « Je n’ai jamais perdu mon amour pour le tennis, j’ai une grande motivation pour jouer contre les meilleurs du monde, en particulier les jeunes qui sont maintenant au sommet et contre lesquels je n’ai jamais joué » affirme-t-il.

« Honnêtement, je n’ai jamais vu de jeunes joueurs aussi talentueux et aussi réguliers »

Même s'il n'a pas beaucoup joué au cours des trois dernières années, Kei Nishikori est resté assez proche du monde du tennis. L'ancien finaliste de l'US Open, en 2014, a beaucoup d'admiration pour les jeunes joueurs qui ont réussi à se faire une place vers les sommets. « Mon sentiment est que le tennis a beaucoup changé en très peu de temps et c’est grâce à ce que Carlos et Jannik font. Honnêtement, je n’ai jamais vu de jeunes joueurs aussi talentueux et aussi réguliers. Ils ont une très bonne main, ils peuvent frapper la balle très fort et c’est amusant de les regarder jouer parce qu’ils sont puissants, mais ils proposent aussi des jeux très imaginatifs. J’aimerais beaucoup jouer contre eux un jour » lance-t-il.

Retour gagnant ?

Ce jeudi, Kei Nishikori débute donc son aventure au Masters 1000 de Miami, dont il a été finaliste en 2016, par un duel face à Sebastian Ofner, 40ème mondial. Si le Japonais veut affronter des joueurs de la jeune génération comme Alcaraz, il faudra progresser grandement dans le tableau. Il est placé dans la partie de tableau de l'Espagnol, certes, mais il ne pourra pas le rencontrer avant les demi-finales.