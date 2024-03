Tennis : Malaise, hôpital... Arthur Cazaux raconte son calvaire !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 5 au classement chez les Français cette semaine, Arthur Cazaux disputait les qualifications du tournoi de Miami, deuxième Masters 1000 de l'année. Lundi, il a été victime d'un terrible incident face à son compatriote Harold Mayot. Alors qu'il disputait un troisième set, il a perdu connaissance sur le court lors d'un retour et a été contraint à l'abandon, sortant du court en chaise roulante. L'histoire ne s'est pas arrêtée là puisqu'il a dû attendre un moment à l'hôpital avant d'en sortir presque 24 heures après.

Jeune joueur à l'avenir prometteur, Arthur Cazaux joue gros pour une qualification pour les Jeux olympiques toujours possible. Mais malheureusement il n'a pas pu rallier le grand tableau du Masters 1000 de Miami, pas plus qu'il ne l'avait fait du côté d'Indian Wells. C'est un coup dur d'autant plus qu'il a quitté le tournoi sur un gros coup de chaud qui l'a contraint à devoir se rendre à l'hôpital pour effectuer des examens. Pas d'inquiétude, il s'est confié à L'Equipe sur son état physique.

Des images saisissantes

Arthur Cazaux et Harold Mayot jouaient depuis plus de deux heures dans une grande chaleur (près de 30°) et avec un fort taux d'humidité (70%) lorsque le premier cité a connu ce malaise. « Ç'a été assez brutal. C'est la première fois qu'il m'arrive un truc comme ça. Dès le début du match, et même depuis le matin, à l'échauffement, je ne me sentais pas bien du tout. Je l'avais dit à mon staff. Tous mes muscles étaient un peu contractés, j'avais du mal à respirer. Au début du troisième, je commençais à cramper. Sur le dernier point, avant que je tombe, je ne sentais plus mes jambes. J'ai essayé de me diriger vers ma chaise et comme je sentais que je partais un peu, j'ai voulu m'accroupir et je suis tombé » raconte-t-il à L'Equipe .

Tennis : «Monstrueux», un Français défie Nadal et Djokovic ? https://t.co/Hdr9JD9ZWq pic.twitter.com/hFrWoj1Gav — le10sport (@le10sport) March 20, 2024

Déshydratation totale

Il est assez rare de voir un joueur obligé de passer par la case hôpital après un match. Mais Arthur Cazaux se sentait tellement mal qu'il a dû passer par là. D'ailleurs, il en garde assez peu de souvenirs. « Je suis allé en fauteuil roulant jusqu'au vestiaire où on m'a mis dans un bain froid. J'y suis resté huit minutes et je me sentais enfin mieux. Mais en sortant du bain, j'ai fait des crampes généralisées, et je suis retombé au sol. Mon coach (Stéphane Huet) m'a dit que pendant vingt-trente minutes mes muscles étaient tendus au max. Je ne savais même pas que je pouvais cramper des abdos... C'est une des pires douleurs que j'ai pu ressentir de ma vie. Je sentais mon cœur qui s'emballait, c'est là qu'ils ont appelé les pompiers qui m'ont mis sous perfusion et petit à petit ça allait un peu mieux. On m'a mis sur un brancard et emmené à l'hôpital » raconte-t-il. Après une série d'examens, le Français a pu sortir mardi avec un bilan positif : son corps était déshydraté.

Retour sur terre

C'est donc sur cette note que le premier trimestre d'Arthur Cazaux se termine. Le Français se sent mieux après cet épisode et va rentrer en France avant d'attaquer la saison sur terre battue. Il se lancera à Estoril pour débuter avant de disputer le Masters 1000 de Monte-Carlo, où il espère sortir des qualifications. C'est tout le mal que l'on peut lui souhaiter.