Tennis : «Monstrueux», un Français défie Nadal et Djokovic ?

Alexis Brunet

Novak Djokovic ou bien Rafael Nadal sont des exemples de professionnalisme. Les deux joueurs arrivent à se maintenir à un haut niveau, malgré le poids des années. L'Espagnol a toutefois des quelques problèmes physiques dernièrement, mais cela reste admirable. Comme ses deux compères, Gaël Monfils aussi réalise toujours des folies à 37 ans. A écouter Arnaud Clément, le Français n'a rien à envier à ses deux collègues.

Du haut de ses 36 ans, Novak Djokovic domine toujours le classement ATP. Le Serbe est premier devant Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, comme un message envoyé à la jeune génération. Le Djoker ne compte pas laisser sa place, et il faudra venir lui prendre, ou bien ce sont les années qui l'arrêteront. Même s'il a plus de mal en ce début d'année, Nole reste l'un des principaux favoris lors de chaque tournoi.

Nadal souffre physiquement

Tout comme Novak Djokovic, Rafael Nadal est aussi plus proche de la fin de sa carrière que du début. Contrairement au Djoker, le Taureau de Manacor a lui plus de mal au niveau physique. A force de tirer sur la corde, l'Espagnol en paye les fruits. Il a été indisponible pendant un long moment, et son retour ne se passe pas dans les meilleures conditions. Il doit donc gérer son corps au mieux, en faisant donc l'impasse sur certains tournois, et en se focalisant sur la terre battue.

Monfils assure toujours