«Tout est calé» , la vente de l’OM est confirmée

Un club de Ligue 1 serait sur le point de passer sous pavillon saoudien. Selon les informations de Daniel Riolo, l'AS Monaco serait en discussions avancées avec des investisseurs étrangers. Les différentes parties ne seraient, désormais, plus loin d'un accord total. Mais comme indiqué par le journaliste Thibaud Vézirian, cette opération ne remet pas en cause le rachat de l'OM.

Après Newcastle et Almeria, l'Arabie Saoudite pourrait se frayer une place dans le paysage du football français en mettant la main sur un club de Ligue 1. Selon Daniel Riolo, le pays serait entré en négociation avec l'AS Monaco. Et les discussions avanceraient bien, même s'il existerait encore quelques points de désaccord.

Ravi de lire toutes les confirmations des révélations du @le10sport sur Paulo Fonseca / OM ✅👊Dès le 10 avril, nous indiquions que l'OM insistait sur le technicien portugais, piste n°1 de Pablo Longoria https://t.co/flkLq3GxLt — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) April 26, 2024

L'Arabie Saoudite serait proche de Monaco

« Pour Monaco, les négociations sont très avancées avec les Saoudiens. Je dis que Rybolovlev est en train de vendre, la question est de savoir ce que les Saoudiens vont faire quand ils vont arriver. Mais ça discute sur les parts, parce que Rybolovlev veut garder un peu des parts dans le club et les Saoudiens veulent tout. Et puis il y a aussi les parts de la Principauté, et le Prince Albert ne veut pas les lâcher, ce que je trouve tout à fait normal. Il y a juste une discussion autour de ça » a lâché Riolo. De quoi enterrer définitivement la piste OM ?

Vézirian met les choses au clair