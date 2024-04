Vente OM : L’Arabie Saoudite débarque en Ligue 1, c’est imminent ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un club de Ligue 1 pourrait bien passer sous pavillon saoudien dans les prochains mois. Certaines rumeurs envoyaient l'Arabie Saoudite vers l'OM, mais il serait, plutôt, question d'un rachat de l'AS Monaco. Selon les informations de Daniel Riolo, les discussions seraient à un stade très avancé et un accord serait, désormais, tout proche.

L'Arabie Saoudite arrive en Ligue 1 ? Selon Daniel Riolo, un club français pourrait prochainement changer de propriétaire. Non, il ne s'agirait pas de l'OM, mais bien de l'AS Monaco. Selon le chroniqueur, les discussions seraient actives sur le Rocher.

L'Arabie Saoudite arrive... à Monaco ?

« Pour Monaco, les négociations sont très avancées avec les Saoudiens. Je dis que Rybolovlev est en train de vendre, la question est de savoir ce que les Saoudiens vont faire quand ils vont arriver » a-t-il déclaré lors de l 'After Foot. Il existerait, cependant, certaines barrières dans ce dossier.

Un dernier obstacle avant l'officialisation ?