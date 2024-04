Panique pour Longoria, l'OM est dans le rouge

Amadou Diawara

La DNCG a publié les comptes des clubs de Ligue 1 sur la saison 2022-2023. S'il n'a pas le même déficit que le PSG, l'OM a tout de même des raisons de s'inquiéter. En effet, l'écurie phocéenne était à -12,7M€ lors de l'exercice précédent.

Alors que la saison 2023-2024 est sur le point de se terminer, la DNCG a publié les comptes des pensionnaires de Ligue 1 sur la saison dernière. D'après la direction nationale du contrôle de gestion, le PSG est le club qui a le plus gros déficit sur cette période.

Un déficit de -109,8M€ pour le PSG

En effet, le PSG était à -109,8M€ en 2022-2023. De leur côté, l'OL, l'OGC Nice et le Stade Rennais ont également été trop dépensiers. En effet, les Gones comptaient un déficit de -99,9M€, les Aiglons de -64M€ et les Bretons de -14M€. Derrière, on peut retrouver l'OM de Pablo Longoria.

L'OM était à -12,7M€ en 2022-2023

Selon la DNCG, l'OM était à -12,7M€ en 2022-2023. Un chiffre beaucoup moins important que celui du PSG ou des autres cadors de Ligue 1, mais il reste tout de même préoccupant. Reste à savoir si Pablo Longoria va redresser la barre sur le plan financier.