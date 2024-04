Mbappé - PSG : Une star du Real Madrid s’est décidée pour son transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le Real Madrid se prépare à accueillir Kylian Mbappé une fois la fin de son engagement avec le Paris Saint-Germain, des bruits ont circulé sur l’avenir de certains joueurs de Carlo Ancelotti susceptibles de partir pour laisser la place à l’international français. Cela a notamment été le cas de Rodrygo, mais la suite de sa carrière s’écrit bien chez les Merengue.

Lamine Yamal (FC Barcelone), Victor Osimhen (Naples), Rafael Leao (AC Milan)… Le PSG étudie les pistes pour la succession de Kylian Mbappé. Selon la presse espagnole, Rodrygo serait lui aussi dans le viseur du club parisien, alors que le temps de jeu de l’ailier au Real Madrid pourrait se réduire avec l’arrivée de l’international français. Pas de quoi l’inciter pour autant à plier bagage.



Malgré Mbappé, Rodrygo veut rester

D’après OK Diario , Rodrygo n’est pas affecté par la future arrivée de Kylian Mbappé malgré les rumeurs qui ont pu circuler ces dernières semaines. Ce recrutement majeur ne devrait donc pas l’inciter à aller voir ailleurs, alors que le Real Madrid n’a pas envisagé non plus de s’en séparer.

Le Real Madrid sur la même longueur d’onde

Malgré les sollicitations dont a pu faire l’objet Rodrygo, également ciblé par Manchester City, United, Liverpool et Arsenal, le Real Madrid n’envisage pas non plus de se séparer de son joueur, engagé jusqu’en juin 2028 et disposant d’une clause libératoire fixée à un milliard d’euros.