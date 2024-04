Mbappé - PSG : Le Real Madrid sort du silence et lâche une grande annonce

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Discret sur le dossier Kylian Mbappé, le Real Madrid est sorti du silence, ce mardi soir, par le biais de Jerónimo Farré. Responsable du club espagnol, il a refusé d'en dire plus sur cette opération hors-norme. De son côté, le président de la Liga, Javier Tebas, a pris les devants en annonçant sa signature au sein de la Casa Blanca.

Les supporters du PSG et du Real Madrid sont pendus aux lèvres de Kylian Mbappé. En fin de contrat avec le club parisien, le joueur n'a toujours pas annoncé s'il allait prolonger, ou au contraire changer d'air. Sa déclaration est attendue avec impatience, même si tout le monde, au fond, connaît sa décision. Plusieurs médias ont annoncé son départ vers le Real Madrid et le principal intéressé n'a jamais pris la parole pour démentir cette information. D'ailleurs, en Espagne, on ne fait même plus semblant.

Mercato - PSG : Mbappé va signer, la date est enfin fixée ? https://t.co/Fu6HNovD2h pic.twitter.com/zKksR2jUi6 — le10sport (@le10sport) April 24, 2024

Tebas vend la mèche

Président de la Liga, Javier Tebas a félicité le Real Madrid pour sa future acquisition. « En tant que supporter du Real Madrid, l'arrivée de Kylian Mbappé cet été dans le club blanc est une grande joie, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Je ne dirais pas le meilleur, car je resterai avec Bellingham et Vinícius. Nous devons être très heureux, le Real Madrid a su gérer cela, a réussi à le signer malgré l'anxiété et l'impatience » a confié le responsable espagnol lors d'un entretien accordé à Expansion ce mercredi.

La réponse énigmatique du Real Madrid