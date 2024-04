Mbappé - PSG : La réponse de Doha !

Axel Cornic

Après dix années passées en Ligue 1, dont sept au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé aurait décidé de s’envoler vers d’autres horizons. Une perte pour tout le football français, mais surtout pour le club parisien, qui va absolument devoir frapper fort pour tourner la page et entamer un nouveau cycle dans son projet.

Le visage du PSG va encore changer la saison prochaine. Un an après les départs de Lionel Messi et de Neymar, une autre star devrait faire ses valises avec Kylian Mbappé, qui est déjà attendu du côté du Real Madrid. Plusieurs pistes ont d’ores et déjà été activées, comme celle menant à Bernardo Silva de Manchester City que nous vous avons dévoilé sur le10sport.com.

Le PSG grand acteur du mercato ?

Ce n’est pas la seule, puisque ces dernières semaines un nombre importants de noms a été évoqué au PSG, pour remplacer Mbappé ou renforcer certains secteurs de jeu. La Gazzetta dello Sport nous parle ce mardi de Dušan Vlahović, attaquant de la Juventus et de la sélection serbe qui pourrait devenir le nouveau fer de lance de l’attaque parisienne.

Le Qatar rêve d’un été bouillant

D’après les informations du quotidien italien, du côté de Doha on ne confirme aucune piste en particulier pour l’après-Mbappé. Toutefois, on assure que l’émir a l’intention de réaliser un gros mercato pour essayer de faire passer au second plan le départ de la star française, qui va également disputer l’Euro avec sa sélection au début de l’été.