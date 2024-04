Coup dur pour l'OM, Gasset dénonce une injustice

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, l'OM a reçu l'OGC Nice au Vélodrome. Malheureusement pour le club phocéen, il n'a pas pu faire mieux qu'un résultat nul dans le derby azuréen. Alors que Faris Moumbagna a écopé d'un carton rouge lors de la rencontre, Jean-Louis Gasset a estimé que l'arbitre s'était montré sévère avec son attaquant camerounais.

En match en retard de la 29ème journée de Ligue 1, l'OM a dû se frotter à l'OGC Nice au stade Vélodrome ce mercredi soir. Réduits à dix peu avant la mi-temps, les Olympiens n'ont pas réussi à l'emporter contre les Aiglons , devant se contenter du point du nul (2-2). Présent en conférence de presse d'après-match, Jean-Louis Gasset a pesté contre le carton rouge infligé à Faris Moumbagna. En effet, le coach de l'OM a estimé que l'expulsion de son attaquant camerounais était sévère.

Mercato - PSG : Grosse bataille engagée sur un transfert ? https://t.co/idE5xE9FrF pic.twitter.com/WQ5oCr6xBZ — le10sport (@le10sport) April 25, 2024

«Ça ne paraissait pas être une agression»

« Qu'avez-vous pensé du second avertissement de Faris Moumbagna ? On vous a vus agacé... C'est fait, c'est fait. Ça ne paraissait pas être une agression, de loin en tout cas. Bien sûr, les ralentis donnent plus d'images. J'ai vu Medhi (Benatia), qui m'a dit à la mi-temps que ce n'était pas mérité. Il a fallu passer la mi-temps pour organiser l'équipe et dire exactement ce qu'il fallait faire pour réaliser un bon résultat. On a essayé de le faire, en ayant toujours l'objectif de gagner » , a regretté Jean-Louis Gasset, avant d'en rajouter une couche.

«Medhi Benatia m'a dit à la mi-temps que ce n'était pas mérité»