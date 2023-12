Tennis : 27 titres, la France a tout raflé sur le circuit Challenger !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Même si on est encore loin de pouvoir se satisfaire d'un immense résultat dans un grand tournoi, la France a tout de même réalisé une grande saison à tous les niveaux. Mais c'est surtout sur le circuit Challenger que les joueurs ont brillé puisqu'ils ont battu des records en 2023. Le circuit secondaire évolue d'année en année et contient de plus en plus de tournois de janvier à début décembre, ce qui permet à plus de joueurs de s'illustrer au niveau professionnel.

Même si le circuit Challenger n'est pas souvent mis en lumière dans les médias, il s'agit d'un calendrier parfait pour se familiariser avec le haut niveau avant de peut-être passer à l'étape supérieure. En 2021, l'Argentine avait réussi à remporter 24 titres sur le circuit, un record. Et la France a réussi à battre ce record grâce à un immense réservoir.

Une nation très représentée

La France est déjà une nation très représentée dans le top 100 puisqu'à l'heure actuelle, c'est la plus présente avec 12 joueurs. Et plus on descend dans le classement, plus on retrouve de joueurs qui s'expriment sur le circuit Challenger. D'ailleurs, la France a la chance de faire partie des nations organisant le plus d'événements avec 16 Challengers cette année, un chiffre tout de même loin des 23 de l'Italie ou des 22 des Etats-Unis. D'ailleurs, la nation qui domine sur le circuit secondaire est la terre battue.

27 titres, un record

En 2023, la France a battu un nouveau record en s'emparant de 27 titres sur le circuit Challenger. C'est un nouveau record et surtout, on peut se féliciter d'une diversité étonnante puisque 19 joueurs différents ont participé à cette incroyable campagne. Dans l'histoire du circuit Challenger, jamais une nation n'avait connu de tels résultats même s'il faut bien avouer que la quantité énorme de tournois aide beaucoup. Parmi les vainqueurs, Constant Lestienne avec 3 titres, Hugo Gaston ou encore Ugo Humbert, qui a su s'appuyer sur ses performances à l'échelon inférieur pour finir par revenir dans le top 20 du classement à l'issue de la saison.

Un réservoir infini

Depuis des années, la France a la chance d'avoir un réservoir profond de joueurs de talent capables de s'exprimer au plus haut niveau. Dans le top 500, ils représentent exactement 10% des joueurs, ce qui veut dire qu'il y a énormément de joueurs et parfois les places sont chères. Aujourd'hui, les têtes d'affiche du tennis français relèvent un peu la tête après des années difficiles puisqu'avec Ugo Humbert et Adrian Mannarino, on a retrouvé deux joueurs capables de jouer avec les meilleurs, avant l'explosion d'Arthur Fils.